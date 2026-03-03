Europos žydų kongresas palaiko Izraelį ir Irano žmones prieš Islamo Respublikos keliamą grėsmę

Izraelio ir JAV sprendimas smogti Irano kariniams objektams bei jo branduolinių ir teroristinių tinklų vadovybei yra savigynos aktas prieš atskalūnišką valstybę, kuri daugelį metų atvirai grasino sunaikinti žydų valstybę ir Vakarų civilizaciją.
Iranas yra pagrindinis terorizmo rėmėjas Artimuosiuose Rytuose ir visame pasaulyje per savo įgaliotąsias organizacijas: „Hamas“, „Hezbollah“ ir Jemeno hučius. Šios teroristinės grupuotės daugelį metų beatodairiškai taikėsi į nekaltus civilius gyventojus, o tai vainikavo 1 200 izraeliečių žudynėmis 2023 m. spalio 7 d.
Be to, Irano režimas artėjo prie pajėgumo tiesiogiai smogti Izraeliui ir kitoms regiono valstybėms branduoliniu ginklu, o tai reiškė aiškią egzistencinę grėsmę žydų valstybei. Nė viena tauta ir nė viena valstybė negali ir neturėtų stovėti nuošalyje, kai prisiekęs priešas ne tik deklaruoja siekį ją sunaikinti, bet ir turi branduolinius pajėgumus šiam grasinimui įgyvendinti.
Mes, kaip visad, esame su savo broliais ir seserimis Izraelyje šiuo sudėtingu metu ir reiškiame pagarbą JAV prezidentui Donaldui Trumpui už jo sprendimą ir lyderystę.
Taip pat esame su Irano žmonėmis, kurie nusipelno būti laisvi nuo engiančio režimo jungo, ir palaikome jų laisvės, orumo ir demokratijos siekį.