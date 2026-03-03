Mieli bendruomenės nariai,
Sveikinu jus su džiugia ir spalvinga Purimo švente!
Mūsų protėvių patirtis išmokė vieno labai svarbaus dalyko – reikia išnaudoti kiekvieną progą džiaugtis gyvenimu. Net tada, kai istorija buvo kupina išbandymų, mes rinkomės šviesą, vienybę ir džiaugsmą. Todėl ir šiandien tegul mūsų namuose ir bendruomenėje skamba juokas, muzika ir dainos.
Tegul stalai būna nukrauti vaišėmis, draugystė – nuoširdi, o širdys – atviros. Tegul nepritrūksta ir tradicinių homentashen sausainių, simbolizuojančių žydams pakenkti siekusio vizirio Hamano ausis – kaip priminimo, kad blogis ir klasta galiausiai pralaimi, o drąsa, tikėjimas ir vienybė nugali.
Linkiu, kad Purimo džiaugsmas įkvėptų mus stiprybei, bendrystei ir pasitikėjimui ateitimi.
Chag Purim Sameach!
Faina Kukliansky
Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės pirmininkė