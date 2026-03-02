Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės pranešimas

Ištisus dešimtmečius Iranas sėjo mirtį – globojo ir finansiškai rėmė teroristines grupuotes, atvirai grasino branduolinio ginklo panaudojimu, kurstė neapykantą ir smurtą.
2023 m. spalio 7 d. įvykdytos brutaliausios žudynės Izraelio teritorijoje sukrėtė visą civilizuotą pasaulį – „Hamas“ teroristai prievartavo ir žudė moteris, vaikus, senukus ir žmones su negalia.
Mąstančiam pasauliui šis Irano vadavietėse suplanuotas išpuolis tapo kraupiu priminimu, kokias pasekmes turi nebaudžiamas teroras ir radikalus režimas. Mums, litvakams, jis tapo įrodymu, kad siekis sunaikinti visą žydų tautą, nėra vien tušti žodžiai.
Irano valdžia dešimtmečius persekiojo ir savo šalies piliečius – tūkstančiai žmonių buvo įkalinti, kankinami ar nužudyti vien už tai, kad drįso siekti laisvės, orumo ir teisės gyventi be prievartos.
Tai – režimas, kuris kelia grėsmę ne tik Artimųjų Rytų regionui, bet ir visam demokratiniam pasauliui. Daugelį metų tarptautinė bendruomenė mėgino sustabdyti agresiją diplomatinėmis pastangomis, sankcijomis ir susitarimais. Deja, šios priemonės neprivertė režimo atsisakyti smurto, branduolinių ambicijų ir paramos terorizmui.
Kai pasiekiamas taškas, kuomet grėsmė tampa egzistencinė, kažkas turi imtis atsakomybės. Šiandien Izraelis ir JAV stojo ginti ne tik savo piliečių, bet ir viso pasaulio saugumo. Tai nėra kova prieš Irano tautą ar religiją. Tai kova prieš radikalų, represinį režimą ir jo tiražuojamą smurtą.
Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė remia Izraelio ir JAV kovą prieš teroristus.
Mūsų mintys ir maldos – su broliais ir sesėmis, kurie, rizikuodami gyvybėmis, gina mūsų visų ramybę.
Am Yisrael Chai!