Palanga kviečia į parodą

2026 m. kovo 3–31 d. Palangos žydų bendruomenė kviečia aplankyti parodą „Palangos žydai: istorija fotografijose“. Paroda eksponuojama Palangos jaunimo ir savanorystės centre (Vytauto g. 110, Palanga).
Ši fotografijų paroda kviečia pažvelgti į tarpukario Palangą per daugiau nei 20 autentiškų istorinių vaizdų, pasakojančių apie čia gyvenusią žydų bendruomenę. Fotografijose atsiskleidžia kasdienis gyvenimas, miesto erdvės, objektai, žmonių veidai ir akimirkos, liudijančios gyvą, įvairialypę ir neatsiejamą Palangos istorijos dalį. Tai vizualus pasakojimas apie bendruomenę, kurios pėdsakai išliko nuotraukose ir mūsų atmintyje.
XIX amžiaus pradžioje žydai sudarė daugiau nei 60 procentų visų Palangos gyventojų, o šimtmečio pabaigoje – apie 40 procentų. Tarpukario metais žydų bendruomenė tapo neatsiejama kurorto gyvenimo dalimi – jų pastangomis Palanga įgavo gyvą, europietišką veidą. Žydų bendruomenė įdėjo pastangų, kad Palanga taptų sparčiai augančiu miestu, o tarpukario metais – populiariu ir žinomu kurortu. Tai įrodo kai kurių miesto žydų vietinis ar net tarptautinis įvertinimas. Pavyzdžiui, broliams palangiškiams žydams Moteliui ir Geršonui Kanams 1937 m. tarptautinėje Paryžiaus amatų ir menų parodoje įteikti sidabro medaliai. Verslininkams, gintaro dirbtuvių savininkams Levijui ir Basui 1926 ir 1928 metais Lietuvos žemės ūkio ir pramonės parodose įteikti sidabro medaliai. Na, o Palangos sinagoga buvo ypač populiari vieta tuoktis, ne tik žydams iš įvairių Lietuvos miestų ir miestelių, bet ir iš užsienio šalių: Latvijos, Rusijos, Vokietijos, Didžiosios Britanijos, Prancūzijos ar net Jungtinių Amerikos Valstijų. Tai liudija, jog Palanga buvo plačiai žinoma ir vertinama žydų bendruomenėse tarptautiniu mastu.
Parodos organizatoriai: Palangos žydų bendruomenė ir Palangos jaunimo ir savanorystės centras. Parodos kuratorius Mindaugas Surblys.