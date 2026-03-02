Nataljos Cheifec paskaita „Purimas“

Žymiausia Lietuvoje žydų tradicijų žinovė, edukatorė Natalja Cheifec kviečia susitikti šį ketvirtadienį, kovo 5 d., 18 val. Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės ZOOM svetainėje.
Šį kartą kalbėsime apie šypsenos, džiaugsmo ir vidinės šviesos svarbą Purimo metu.
Purimas primena, kad net sudėtingais laikotarpiais žmonės gali išsaugoti viltį, gebėjimą džiaugtis ir palaikyti vienas kitą. Šventės tradicijose humoras, persirengimas, bendravimas ir gera nuotaika tampa ne tik linksmybių dalimi, bet ir prasmingu būdu stiprinti bendruomenę bei vidinę jėgą.
Paskaitoje aptarsime Purimo simboliką, tradicijas ir gilesnes jų prasmes, kalbėsime apie šypsenos galią kasdieniame gyvenime bei apie tai, kaip džiaugsmas gali tapti svarbiu dvasinės pusiausvyros ir bendruomeniškumo šaltiniu.
