Vokietijos televizija ieško žydų šeimos, kuri norėtų pasidalinti savo istorija prieš kamerą

Vokietijos televizijos NDR komanda planuoja balandžio pabaigoje / gegužės pradžioje Vilniuje filmuoti dokumentinę juostą apie šių dienų Lietuvą ir žydų gyvenimą joje.
Šiam projektui ieškoma žydų šeima, kuri būtų pasirengusi priimti filmo kūrėjus savo namuose, idealiu atveju Šabato vakarą, ir pasidalinti savo gyvenimo Lietuvoje istorija. Kūrybinė komanda žada, kad filmavimas bus pagarbus ir jautrus, sutelktas į šeimos gyvenimą, tradicijų laikymąsi ir tęstinumą.
Jei esate suinteresuoti dalyvauti ir norėtumėte gauti daugiau informacijos, prašome susisiekti su Dr. Rita Knobel-Ulrich KNOBEL-ULRICH@t-online.de