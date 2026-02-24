Kviečiame į kūrybines Purimo dirbtuves

Mieli klubų DUBI ir ILAN vaikučiai ir jų tėveliai,
Nepraleiskite linksmiausios metų žydų šventės pramogų!
Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės Programų skyrius kviečia vaikus ir jų tėvelius į kūrybines Purimo dirbtuves, kurios padės pasiruošti šiai nuostabiai šventei.
Visi kartu darysime kaukes, išmoksime kepti pačius skaniausius Homentash sausainius ir nuveiksime daug kitų be galo smagių dalykų.
Data: vasario 28 d., šeštadienis.
Laikas: 13 val.
Vieta: Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės J. Heifetzo salė (Pylimo g. 4, Vilnius, III aukštas).
DĖMESIO: būtina registracija levickajasimona@gmail.com iki penktadienio 12 val.
Laukiame visų!