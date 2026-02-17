Kviečiame į Marko Volynskio kūrybos vakarą

Jau šį sekmadienį Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenėje vyks ypatingas susitikimas – Marko Volynskio ir jo bičiulių koncertas, kuriame bus daug muzikos, šypsenų ir nuoširdumo.
Pagerbti Marko atvyks dainininkės Marija Duškina ir Rima Šechter, kompozitorius ir pianistas Vitalijus Neugasimovas bei Vilniaus Choralinės sinagogos kantorius Shmuelis Yatomas. Vakaro scenarijaus autorė ir režisierė – Žaneta Berlin.
Taip pat jūsų lauks vaišės, siurprizai ir įdomus bendravimas.
Data: sekmadienį, vasario 22 d.
Laikas: 17 val.
Vieta: Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės J. Heifetzo salė (Pylimo g. 4, Vilnius, III aukštas).
Registracija tel. +370 684 73592 (Liza).
Labai laukiame visų!