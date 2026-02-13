Ypatingas Šabas bendruomenės nariams

Mieli bendruomenės nariai,
Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės Programų skyrius kviečia Jus į išskirtinį Šabo vakarą su aktore iš Izraelio.
Programoje:
Šabo sutikimas,
monospektaklis „Klajojančios žvaigždės“, sukurtas pagal Šolomo Aleichemo romaną.
Data: vasario 20 d., penktadienis
Laikas: 19.00 val.
Vieta: Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės J. Heifetzo salė (Pylimo g. 4, Vilnius, III aukštas).
Kaina: 10 eur.
DĖMESIO! Būtina registracija TIK!!! elektroniniu paštu zanas@sc.lzb.lt
Jūsų dalyvavimas bus patvirtintas tik gavus apmokėjimą.
Apie spektaklį
Garsi Izraelio aktorė Tatjana Chazanovskaja vaidina režisierės Ninos Michoels monospektaklyje „Klajojančios žvaigždės“ pagal Šolom Aleichemo romaną.
Tai romantiška istorija apie likimą, talentą, apie išrinktumą bei mokestį už tai, ir, žinoma, apie meilę.
Du jauni herojai – gražuolė Raizel juodomis čigoniškomis akimis ir švelnus, įspūdingas Leiblas – užaugo žydų miestelyje. Į miestelį vieną kartą atvažiavęs teatras apvertė jų gyvenimus aukštyn kojomis. Jie nusprendė pabėgti su aktoriais ir pažadėjo niekada nesiskirti. Bet buvo išskirti. Jų likimai susiklostė skirtingai, abu tapo žvaigždėmis, jis – žydų teatre, ji – operos scenoje, abu ieškojo vienas kito, bet praėjo daug laiko, kol vėl susitiko.
„Nereikia bijoti. Žvaigždės nekrenta, jos klajoja. Žvaigždės klaidžioja. Kiekviena žvaigždė yra žmogaus siela. Kur eina siela, ten eina žmogus“. Spektaklis – apie likimą, talentą, apie išrinktumą bei mokestį už tai, ir, žinoma, apie meilę.
Spektaklis vyks rusų kalba.
Trukmė – 75 min.