Padėka Kauno žydų bendruomenės pirmininkui Gercui Žakui

Išlydėdami besibaigiančią savaitę norime pasidžiaugti puikia žinia – Kauno miesto muziejus įvertino Kauno žydų bendruomenės pirmininko Gerco Žako bendradarbiavimą bei pagalbą kuriant ekspozicijas ir apdovanojo padėkos raštu už istorijos saugojimą ir muziejui padovanotus vertingus eksponatus.
Kauno žydų bendruomenės pirmininkui Gercui Žakui įteikta Kauno miesto muziejaus padėka / Onos Ivanauskienės nuotr.
Nuoširdžiai sveikiname ir prisidedame prie padėkos, juk atmintis – vienintelis po mūsų liksiantis dalykas.
Mazel Tov ir, kaip litvakai sako „Gut Šabės“!
Kauno žydų bendruomenės pirmininkui Gercui Žakui įteikta Kauno miesto muziejaus padėka. Šventinio vakaro akimirkos / Onos Ivanauskienės nuotr.