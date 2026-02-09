Po pusės metų susirašinėjimo su garbaus amžiaus Prof. Horold Closter, “Aš esu istorikas ir folkloristas, ir dirbu daug metų National muziejum of US, Smithsonian.
Kathew Clostee Philadelphia,.).
Aš dirbu filantropijos srityje, Fundraising.
JAV gyvenančių žydų protėvių paieška Panevėžyje / PŽB nuotr.
Mes labai domimės Lietuvos ir Panevėžio istorija” pasako Harold Closter, kuris gyvena JAV, Vašingtone mieste, sausio meniesi įvyko susitikimas Panevėžio žydų bendruomenėje su juo sūnumi ir lidenčiu gidu Yuliku Gurvič. Pagal Harold Closter prašymą bendruomenės archyve buvo ieškoma dokumentų, susijusių su jo protėviais Zvi Hirsh Avraham, tęvo mama Milke Ginzburg kurie iki Pirmojo pasaulinio karo gyveno Panevėžyje. Tokios pavardės Panevėžio žydų archyve iš tiesų buvo rastos . Tačiau tikslių duomenų (gatvių , namo numeri ir panašu nustatyti taip ir nepavyko, nes ponas duomenų apie savo protėvių gimimo, santuokos ir mirties datas neturi, o tai labai apsunkino paiešką. Jam pasiūlyta keptis į Lietuvos Valstybini Centrini archyvą.
Horold Closter ira istorikas ir folkloristas, papasoko apie savo darba:”daug metu dirbu National muzeum kaip direktore Emeritus Smithsonian Affiliations”
Viešnagė Panevėžyje svečiams primena apie kadaise klestėjusios žydų bendruomenės ir buvusios turtingos kultūros sunaikinimą. „Man ir mano sūnui svarbu aplankyti tas vietas, kur kadaise vaikščiojo proseneliai, seneliai ir kiti giminaičiai“, – tvirtino Harold A. Closter. Jis su savo šeima pasiryžę ir toliau tęsti giminaičių paieškas.
Gennady Kofman nuramino svečius ir rekomendavo kreiptis į Lietuvos Valstybės Istorijos archyvą, kuriame sukaupta medžiaga ir nuotraukos apie Lietuvos gyventojus žydus nuo XVII a. pradžios. Archyvo darbuotojai mielai bendradarbiauja su atvykusiais svečiais, stengiasi padėti artimiesiems, kurių giminaičiai kadaise gyveno Lietuvoje.
Atsisveikinant bendruomenės pirmininkas Genaddy Kofman svečiams įteikė ženkliukus su „Magėn Davido“ simboliu, žydų metų kalendorių kuri išleido Lietuvos žydų (Litvaku) bendruomenė ir savo knygų.
