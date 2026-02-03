Nataljos Cheifec paskaitos „Vaikų auklėjimas pagal Torą“ 4 dalis

Žydų išmintis ir vaikų auklėjimo kultūra daugeliui yra pavyzdys ir siekiamybė. Meilė, dėmesys kiekvienam vaikui ir tuo pat metu gebėjimas atskleisti stipriausias asmenybės puses pakloja pagrindą puikiai ateičiai. Kokia tokio auklėjimo paslaptis? Ją atskleis žymiausia žydų kultūros edukatorė Natalja Cheifec, šį ketvirtadienį toliau tęsianti temą „Vaikų auklėjimas pagal Torą“.
Susitinkame vasario 5-ąją, ketvirtadienį, 18 val. Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės ZOOM svetainėje.
Norėdami gauti tiesioginio susitikimo ZOOM nuorodą registruokitės ČIA ir nepamirškite užduoti jus dominančių klausimų.
Taip pat kviečiame simboliškai paremti #NataljosPaskaitą ir Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenę. Visą info, kaip tai padaryti, rasite čia 👇
https://www.lzb.lt/kvieciame-paremti-lietuvos-zydu-litvaku-bendruomene/
Laukiame visų!
