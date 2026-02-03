Arono Klugo vardas – įkvėpimas jauniesiems chemikams

Sausio 30 dieną Ukmergės rajono savivaldybėje vyko iškilminga pirmosios Arono Klugo vardu pavadintos chemijos olimpiados nugalėtojų pagerbimo šventė. Ši prasminga iniciatyva, pasiūlyta Ukmergės rajono žydų bendruomenės, skirta pagerbti iš Želvos kilusį pasaulinio garso mokslininką, Nobelio chemijos premijos laureatą Aroną Klugą (1926–2018), bei skatinti moksleivių domėjimąsi gamtos mokslais.
Šaltinis:
Ukmergės rajono žydų bendruomenės ir Ukmergės rajono savivaldybės administracijos informacija ir nuotraukos.
Chemijos olimpiados Ukmergėje organizuojamos kasmet, tačiau šių metų sausio 8 dieną Ukmergės Antano Smetonos gimnazijoje vykusi 9–12 klasių mokinių olimpiada buvo išskirtinė – minint A. Klugo 100-ąsias gimimo metines, ji pirmą kartą pavadinta jo vardu. Tokiu simboliniu žingsniu siekta sustiprinti ryšį tarp mokslo, istorijos ir Ukmergės krašto tapatybės.
Iniciatyvą Ukmergės rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių chemijos olimpiadą pavadinti Arono Klugo vardu pernai lapkritį Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriui pateikė Ukmergės rajono žydų bendruomenės pirmininkas Artūras Taicas.
„Tikime, kad toks simbolinis žingsnis sustiprintų tiek mūsų rajono mokinių motyvaciją, tiek pasididžiavimą iš šio krašto kilusiais iškiliausiais pasaulio mokslo atstovais“, – rašė jis.
Ukmergės švietimo pagalbos tarnybos (ŠPT) organizuotoje Ukmergės rajono Arono Klugo chemijos olimpiadoje dalyvavo 28 moksleiviai iš dviejų ugdymo įstaigų – Ukmergės Jono Basanavičiaus gimnazijos ir Ukmergės Antano Smetonos gimnazijos.
Į Savivaldybės posėdžių salę susirinkusius olimpiados nugalėtojus ir jų mokytojus pasveikino Savivaldybės tarybos posėdžių sekretorius Darius Krogertas ir Ukmergės rajono žydų bendruomenės pirmininkas A. Taicas, o Savivaldybės mero patarėja Goda Juzėnaitė bei Ukmergės ŠPT direktorius Darius Danielius įteikė apdovanojimus.
I-osios vietos laureatams ir mokytojoms įteikti Ukmergės rajono žydų bendruomenės įsteigti specialūs prizai – dovanų kuponai į mokslo ir inovacijų centrą „Mokslo sala“ Kaune. II-osios ir III-iosios vietų laimėtojai apdovanoti diplomais bei puodeliais su periodine cheminių elementų lentele – simboline dovana, primenančia, kad „elementai jau įvaldyti“.