Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejus dalyvauja projekte „SU-MENĖK“ 2026!

Šiuolaikinio meno iniciatyva „SU-MENĖK“ kaip ir kasmet praskaidrins žiemos savaitgalius, šį kartą – nuo sausio 30 iki kovo 1 dienos. Šiuo laikotarpiu kviečiame apsilankyti Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejaus padaliniuose, kuriuose vyks „SU-MENĖK“ edukacijos/ekskursijos:
Lietuvos žydų kultūros ir tapatybės muziejuje (Pylimo g. 4A)
Samuelio Bako muziejuje (Naugarduko g. 10).
„SU-MENĖK“ EDUKACIJOS/EKSKURSIJOS SAMUELIO BAKO MUZIEJUJE:
– Sausio 30 d. 13:00 val. Ekskursija parodoje „Žaidimas gyvenimu“ (veda edukatorė Gretė Ginaitytė)
– Vasario 1 d. 13:00 val. Ekskursija “Degantys simboliai Samuelio Bako kūryboje” (veda edukatorė Natalja Cheifec)
– Vasario 8 d. 13:00 val. Edukacija šeimoms „Vaizduotės galia: piešinys iš prisiminimų“ (veda edukatorė Gretė Ginaitytė)
– Vasario 13 d. 13:00 val. Ekskursija „Simbolių ir atsiminimų dermė Samuelio Bako kūryboje“ (veda edukatorė Gretė Ginaitytė)
– Vasario 15 d. 13:00 val. Ekskursija “Degantys simboliai Samuelio Bako kūryboje” (veda edukatorė Natalja Cheifec)
– Vasario 22 d. 14:00 val. Kūrybinis užsiėmimas “Eskizų sekmadienis” (veda edukatorė Gretė Ginaitytė)
– 27th of February 5:15 pm. “Checkmate: The Last Move Is Memory” (English Language. Presented by educator Alexandra Impris)
„SU-MENĖK“ EDUKACIJOS/EKSKURSIJOS LIETUVOS ŽYDŲ KULTŪROS IR TAPATYBĖS MUZIEJUJE:
– Vasario 7 d. 12:00 val. Pažintinė ekskursija šeimai Rafaelio Chvoleso ekspozicijoje ir koliažų dirbtuvės (veda edukatorė Goda Žvirblytė)
– Vasario 8 d. 14:00 val. Vilniaus Didžioji sinagoga – amžinas žydų istorijos simbolis (veda edukatorė Natalja Cheifec)
– Vasario 14 d. 12:00 val. Gamtos įkvėpto amuleto mylimam žmogui dirbtuvės (veda edukatorė Gintarė Žuravliovaitė)
– Vasario 21 d. 12:00 val. Pažintinė ekskursija šeimai po Rafaelio Chvoleso ekspoziciją ir koliažų dirbtuvės (veda edukatorė Goda Žvirblytė)
– Vasario 22 d. 14:00 val. Vilniaus Didžioji sinagoga – amžinas žydų istorijos simbolis (veda edukatorė Natalja Cheifec)
– Vasario 28 d. 14:00 val. Apžvalginė ekskursija dailininko Rafaelio Chvoleso muziejuje (veda edukatorė Gintarė Žuravliovaitė)
Kviečiame registruotis į sudominusias VGŽIM „SU-MENĖK“ edukacijas/ekskursijas: https://forms.office.com/e/hbDMNvTkLu
SU-MENĖK projekto laikotarpiu savaitgaliais (01.30 – 02.01; 02.06 – 02.08; 02.13 – 02.15; 02.20 – 02.22; 02.27 – 03.01) lankytojams, dalyvaujantiems „SU-MENĖK“ programoje ir VGŽIM organizuojamose „SU-MENĖK“ edukacijose/ekskursijose, bilietas Samuelio Bako muziejuje ir Lietuvos žydų kultūros ir tapatybės muziejuje bus perpus pigesnis nei įprastai! (Suaugusiesiems – 3Eur; moksleiviams, studentams ir pensininkams – 1.50Eur).
„SU-MENĖK“ iniciatorius – alternatyvią sostinės pusę pažinti kviečiantis Vilniaus savivaldybės projektas „Neakivaizdinis Vilnius“: www.sumenek.lt