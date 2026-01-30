Palangos žydų kapinių istorinis palikimas: epitafijos, metrikai, ribos

Palangos žydų senosios kapinės yra svarbus miesto istorinės atminties liudijimas, atskleidžiantis Palangą kaip daugiakultūrį miestą, kuriame šimtmečius greta gyveno skirtingos bendruomenės. Antkapinių epitafijų, mirties metrikų ir archyvinių šaltinių analizė leidžia ne tik atkurti palaidotų asmenų biografinius duomenis, bet ir tiksliau apibrėžti šios istorinės vietos raidą bei teritorines ribas.
Parengė Mindaugas Surblys
Palangos žydų bendruomenės informacija
Laiko paženklinti antkapiai: išlikimas ir būklė
Palangą nusiaubus 1830 m. gaisrui, senosios laidojimo registravimo knygos buvo sunaikintos (seniausios laidojimo brolijos knygos datuojamos 1487 m.). Nuo 1831 m. prasidėjo laidojimo registravimas naujosiose žydų kapinėse miesto pakraštyje, apie 300 m į rytus nuo Naglio kalno. Kurį laiką, vienu metu lygiagrečiai Palangoje veikė dvejos žydų kapinės: senosios nuo 1487 m. iki 1892 m., buvusios dabartinėje Palangos Birutės parko teritorijoje ir naujosios žydų kapinės įrengtos už Naglio kalno.
Palangos Senosios žydų kapinės / Fotografas Mindaugas Surblys.
Kapinių teritorijoje yra išlikę dešimt skirtingų dydžių granitinių ir betoninių antkapinių paminklų (maceivų) su iškaltomis epitafijomis hebrajų rašmenimis. Paminklų dydis įvairus, trijų paminklų viršus nuskeltas, vienas paminklas suskaldytas, jo fragmentai guli ant žemės, o užrašai daugelyje vietų sunkiai įskaitomi.
Keletą antkapinių užrašų įmanoma ne tik perskaityti, bet ir patikrinti juos Palangos žydų bendruomenės mirties metrikų knygose, taip patvirtinant epitafijose pateikiamų duomenų tikslumą. Vienas aiškesnių pavyzdžių – paminklas, kurio hebrajiškame įraše nurodyta: „Čia palaidotas mūsų brangus ir garbingas tėvas, labdaringa veikla pasižymėjęs, geros moralės Natanas Funkas, Hiršo (Tzvi) sūnus, miręs 1935 metais per Roš ha-Šaną“ (vertimas ne pilnas ir nepažodinis).
Baruchas ir Malka Gutmanai prie senelio Šmuelio Gutmano kapo Palangos senosiose žydų kapinėse, 1935 metai. Iš Barucho Gutmano šeimos archyvo.
Atsivertus 1935 metų Palangos žydų bendruomenės mirties metrikų knygą, šio antkapio informacija visiškai pasitvirtina. Joje užfiksuota, kad Natanas Funkas mirė 1935 m. rugsėjo 28 dieną, per žydų Naujųjų metų – Roš ha-Šana – šventę, o palaidotas buvo kitą dieną, rugsėjo 29-ąją. Metrikų duomenimis, jis gimė 1875 metais ir mirė sulaukęs 60 metų. Taip pat nurodyti jo tėvai – Hiršas Funkas ir Chanė Funkienė. Šis sutapimas tarp antkapio epitafijos ir archyvinių šaltinių atskleidžia ne tik metrikų patikimumą, bet ir leidžia tiksliau sužinoti čia palaidotų asmenų biografinius duomenis.
Rūdinto plieno informacinis stendas su QR kodu ir nuoroda / Mindaugo Surblio nuotr.
Kituose išlikusiuose antkapiniuose paminkluose nurodyti palaidojimo metai apytiksliai yra šie: 1897 m., 1903 m., 1904 m., 1906 m., 1908 m., 1912 m., 1917 m., 1921 m., 1935 m. Tarp palaidotųjų paminklo epitafijose galima įskaityti, kad 1897 metais mirė Arjė Hilelis (Arye Hillel), Mošės Klampuso (Moshe Klampus) sūnus; 1903 metais mirė Mara Kreinė (Mara Kreine), Leibo Treibo (Leib Treib) dukra; 1904 metais mirė rabinas Natanas Faitalis (Nathan Faytal), rabino ir mokytojo Šlomo Himano (Shlomo Hyman) sūnus; 1912 metais mirė Feigė (Feige), Zejevo Klampuso (Ze‘ev Klampus) duktė, Hilelio Gutmano (Hillel Gutman) žmona; 1917 metais mirė Mordechajus Šmuelis Gutmanas (Mordechai Shmuel Gutman); 1921 metais mirė Estera Bruckus (Esther Brutzkus), Chaimo duktė.
Vis dėlto ne visų paminklų epitafijų duomenis įmanoma tiksliai patikrinti archyviniuose šaltiniuose. Taip yra todėl, kad Palangos žydų bendruomenės mirties metrikų knygos yra išlikusios tik nuo 1922 metų. Dėl šios priežasties ankstesnių laikotarpių palaidojimų datos ir asmenų tapatybės gali būti nustatomos tik apytiksliai, remiantis pačiais antkapiniais įrašais, kurie sunkiai įskaitomi.
Nuo 1991 metų kapinių teritorijoje stovi juodo granito memorialinis paminklas, žymintis šią vietą kaip senąsias žydų kapines ir pabrėžiantis jos istorinę bei kultūrinę reikšmę. Memorialo autorė – architektė Irena Likšienė. Paminklo įraše trimis kalbomis – lietuvių, hebrajų ir jidiš – užrašyta: „Senosios žydų kapinės. Tebūna šventas mirusių atminimas“.
Patikslintos kapinių ribos Lietuvos Respublikos Kultūros vertybių registre
2008 m. rugsėjo 4 d. kapinės įregistruotos Lietuvos Respublikos kultūros vertybių registre (unikalus objekto kodas – 32235). Tais metais įregistravus šias žydų kapines į Lietuvos Respublikos kultūros vertybių registrą, buvo nustatyta, kad kapinių teritorijos plotas apima 1085 m² (10,85 arai). Vis dėlto vėlesni tyrimai parodė, kad šis plotas neatspindėjo visos istorinės kapinių apimties. Remiantis archyviniais dokumentais, istoriniais šaltiniais bei skirtingų laikotarpių kartografiniais planais, 2024 metais kapinių ribos buvo iš naujo įvertintos ir patikslintos. Atlikus šį istorinį ir teritorinį tikslinimą, nustatyta, kad tikrasis, istoriškai susiformavęs dabartinis kapinių plotas siekia 7670 m² (76,7 arai). Tai leido atskleisti kur kas didesnį šios vietos mastą ir istorinę reikšmę, nei buvo nustatyta anksčiau.
Fragmentas iš 1994 metų plano, kuriame pažymėtos Palangos žydų kapinės.
Palangos miesto savivaldybės iniciatyva: informacinis stendas
Pernai, 2025 metais, Palangos senosios žydų kapinės buvo papildomai pažymėtos rūdinto plieno informaciniu stendu su QR kodu, kuris lankytojams suteikia galimybę greitai ir patogiai susipažinti su šios vietos istorija ir kapinių raida. Šis sprendimas ne tik praplečia informacijos prieinamumą, bet ir integruoja šiuolaikines technologijas į istorinės atminties puoselėjimą, sudarydamas sąlygas savarankiškam pažinimui.
Prie šio reikšmingo atminimo projekto įgyvendinimo prisidėjo ir finansavo Palangos miesto savivaldybė, taip pabrėždama vietos savivaldos vaidmenį saugant Palangos daugiakultūrį paveldą bei siekį užtikrinti, kad svarbios miesto istorijos vietos būtų deramai pažymėtos ir suprantamos tiek miesto gyventojams, tiek svečiams.
Memorialinis paminklas, autorė – architektė Irena Likšienė / Fotografas Mindaugas Surblys.
„Žydų kapinės tai konkrečių žmonių gyvenimų pėdsakai, šeimų istorijų atspindžiai ir gyvos bendruomenės tęstinumo ženklas. Kiekviena išlikusi epitafija, kiekvienas archyviniais tyrimais patikslintas teritorijos metras liudija atsakomybę istorinei tiesai ir pagarbą tiems, kurių gyvenimai ir likimai amžiams susieti su šia vieta.“ – sakė Palangos žydų bendruomenės pirmininkas Vilius Gutmanas.
