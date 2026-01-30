Tarptautinė Holokausto aukų atminimo diena Panevėžyje paminėta prisimenant vieną skaudžiausių žmonijos istorijos tragedijų – Holokaustą, nusinešusį šešių milijonų žydų gyvybes.
Tarptautinė Holokausto aukų atminimo diena Panevėžyje / PŽB nuotr.
Šią dieną pagerbtas Holokausto aukų atminimas, prisimintos Panevėžio ir visos Lietuvos žydų bendruomenės netektys, pabrėžta istorinės atminties ir atsakomybės už ateities kartas svarba. Atminimo renginys vyko prie „Liudinčios žydų motinos” memorialo, jame dalyvavo Panevėžio miesto savivaldybės vicemeras Deividas Labanavičius, savivaldybės atstovai, Panevėžio Raijono meras Antanas Pocius, žydų bendruomenės nariai , TAU Panevėžio trečiojo amžiaus universiteto studentai, Kupiškio miesto svečai ir miesto gyventojai.
Tarptautinė Holokausto aukų atminimo diena Panevėžyje / PŽB nuotr.
„Holokaustas primena, prie ko gali privesti neapykanta, abejingumas ir žmogiškojo orumo nepaisymas. Atmindami aukas, prisiimame atsakomybę saugoti pagarbą žmogui, stiprinti toleranciją ir perduoti istorinę atmintį ateities kartoms. Tai pareiga, formuojanti brandžią ir atsakingą visuomenę“, – sakė Panevėžio miesto savivaldybės vicemeras Deividas Labanavičius.
Tarptautinė Holokausto aukų atminimo diena Panevėžyje / PŽB nuotr.
Tarptautinė Holokausto aukų atminimo diena Panevėžyje / PŽB nuotr.Neįmanoma pamiršti nacistinės Vokietijos nusikaltimų, kurie buvo įvykdyti II-ojo Pasaulinio karo metais. Maža to, būti šališku ir manyti kad tavęs tai neliečia – dvigubas nusikaltimas. Šiais žodžiais pradėjo savo kalbą Panevėžio r. meras Antanas Pocius. Šiandien net žvarbus oras ir nesibaigiantis snegas ir puga primena mums tragišką Holokausto laikmetį, kai buvo žvėriškai sunaikinti 6 mln. Europos žydų. Pasaulyje neturi būti vietos antisimetizmui, taip pat, kaip ir terorizmui, karams ir nepakantumui vieni kitiems.
Tarptautinė Holokausto aukų atminimo diena Panevėžyje / PŽB nuotr.
Gennady Kofman – žydų bendruomenės pirmininkas mitinge pasakė, kad šiandien mes minime visus nukankintus ir sušaudytus žydus visuose Lietuvos miestuose ir vietovėse, jų daugiau negu 200 tūkstančių. Tik nedaugeliui pavyko išgyventi koncentracijos stovyklose, getuose, kalėjimuose siaubingais karo metais. Daugiau negu 600 tkst. žydų kariavo II-ojo Pasaulinio karo metu prieš nacistinę Vokietiją. Daugelis žuvo arba grįžo iš karo laukų, tape invalidais. „Mes prisimename šiandien ir tuos, kurie rizikuodami savo ir savo artimųjų gyvybėmis, gelbėjo žydus nuo neišvengiamos mirties“, – pasakė Gennady Kofman.
Tarptautinė Holokausto aukų atminimo diena Panevėžyje / PŽB nuotr.
Tokių išgelbėtų vaikai Vidmantas ir Janina Markevičiai šiandien su mumis. Renginyje pasisakė ir Juozapo Markevičiaus anūkas Vydmantas Markevičius, kuris surinko visą medžiagą apie savo šeimą – tėvą ir senelį, kuriems yra suteikti pasaulio teisuolių vardai, kurie karo metais išgelbėjo 9 žydus nuo mirtes. Juozapo Markevičiaus ūkyje šalia miško esančioje žeminėje, buvo slepiami žydai iš Panevėžio geto 1941 – 1943 m. Voltas Kušneris (jo žmona buvo sušaudyta), dukros Sonia ir Asia, sūnus Jozafas, vairuotojas Levinas, advokatas Keselis, anglų kalbos mokytojas (pavardė nežinoma), Šalomas Šerenzonas, Špindelis, Sima Ševelytė.
Tarptautinė Holokausto aukų atminimo diena Panevėžyje / PŽB nuotr.
Minėjimo pratęsimas vyko Panevėžio žydų bendruomenės patalpose, kur prie kavos ir arbatos puodelio, rengionio dalyviams buvo pristatytas dokumentinis filmas apie Aušvico-Berkinau koncentracijos stovyklas, kuriose buvo nužudyta apie 1,1 milijono žmonių iš jų apie milijoną žydų.
Tarptautinė Holokausto aukų atminimo diena Panevėžyje / PŽB nuotr.
Tarptautinė Holokausto aukų atminimo diena kasmet minima sausio 27-ąją. Šią dieną 1945 m. buvo išlaisvinta Aušvico-Birkenau koncentracijos stovykla. Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja 2005 m. rezoliucija sausio 27-ąją paskelbė tarptautine atminimo diena, kuria smerkiamas Holokausto neigimas, diskriminacija ir smurtas religiniu ar etniniu pagrindu.
Tarptautinė Holokausto aukų atminimo diena Panevėžyje / PŽB nuotr.
Holokaustas – tai visos žmonijos tragedija, nusinešusi milijonus gyvybių ir palikusi neišdildomą žaizdą žmonijos istorijoje. Atminties saugojimas ir sąmoningumo ugdymas yra svarbi visuomenės pareiga, padedanti kurti pagarba, atsakomybe ir žmogiškumu grįstą ateitį.
Tarptautinė Holokausto aukų atminimo diena Panevėžyje / PŽB nuotr.
Po renginio vakare, žydų bendruomenės nariai ir 3 amžiaus universiteto studentai lankėsi Šeduvoje žydų istorijos muziejuje „Dingęs štetlas“. Muziejuje vyko atminimo popetė, kurios metu buvo rodomas dokumentis filmas Jėgerio sąrašo pėdomis“ (rež.B.Maftisas).
Mums ir mūsų kartai svarbu išsaugoti Holokausto atminimą.