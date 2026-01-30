Šiauliuose įvyko Tarptautinės Holokausto aukų atminimo dienos minėjimas

Šiauliuose, prie buvusių geto vartų, Ežero ir Trakų gatvių kampe, vyko Tarptautinės Holokausto aukų atminimo dienos minėjimas.
Šaltinis: Šiaulių m. savivaldybės pranešimas
1945-ųjų sausio 27-ąją, buvo išlaisvinta Aušvicas-Birkenau nacistinės Vokietijos koncentracijos ir naikinimo stovykla, 1940-1945 veikusi nacių okupuotoje Lenkijoje. Todėl, Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos sprendimu šią dieną kasmet minima Tarptautinė Holokausto aukų atminimo diena.
Tarptautinis Holokausto aukų atminimo minėjimas vyko prie Trakų ir Ežero gatvių kampe stovinčio akmens. Paminklas, žymintis Šiaulių geto vartus, yra viena iš vietų, kur prisimenamos Holokausto aukos ir pagerbiamas jų atminimas. Renginyje dalyvavę Šiaulių žydų bendruomenės nariai, miesto atstovai ir neabejingi šiauliečiai, pagerbdami aukų atminimą, prie paminklinio akmens uždegė žvakutes.
Pagerbus aukų atminimą, visi susirinkusieji patraukė link Pasaulio Tautų Teisuolių skvero. Šis skveras, esantis Vilniaus ir Ežero gatvių sankryžoje, įamžina per 180 Šiaulių mieste ir regione žydus gelbėjusių asmenų. Šie asmenys Antrojo pasaulinio karo metu labai rizikingomis aplinkybėmis gelbėjo persekiojamus žydų tautybės asmenis.