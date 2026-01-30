Sausio 27- ąją, Holokausto aukų atminimo dieną, Žydų namuose, (P. Višinskio 24) Vulfo Visockio arbatos vakaras ,,Atmintis. Tikėjimas. Viltis” sukvietė Šiaulių apskrities žydų bendruomenę kartu su kultūrininkais iš Žagarės, Šiaulių ir Klaipėdos šiltam prisiminimų ir bendravimo vakarui.
Holokausto aukų atminimo diena Šiaulių apskrities žydų bendruomenėje / ŠAŽB nuotr.
Kvapni V. Visockio arbata, parvežta iš Izraelio, prisiminimų ir bendra padėjo pasakotojui atskleisti užburiančią šeimos arbatos kelio istoriją, prasidėjusią 1849 metais Žagarėje, kuri šiandien, vadovaujama penktosios kartos šeimos narių, toliau klesti. O Moišės Bernšteino (1920 – 2006) paveikslas ,,Žydė moteris, deginanti Šabo žvakes” sušildė širdis, suteikė namams jaukumo ir ramumos. Paveikslą dovanojo Vladas Vertelis.
Holokausto aukų atminimo diena Šiaulių apskrities žydų bendruomenėje / ŠAŽB nuotr.
Holokausto aukų atminimo diena Šiaulių apskrities žydų bendruomenėjeBet didžiausią džiaugsmą dovanojo mažiausieji – Juventos progimnazijos dainorėliai, kurie savo dainelėm ir muzikavimu tiesė tiltus tarp praeities ir šiandienos, o vyresnieji – Klaipėdos ,,Ąžuolyno” gimnazijos dvyliktokai – pagal Daivos Čepauskaitės pjesę ,,Aš tave užmiršau” (rež. Auksė Naujokienė) dovanojo spektaklį ,,Pasaulis, kurio nebėra“ – priminė ir kvietė neužmiršti: neleiskim pasikartoti!
Holokausto aukų atminimo diena Šiaulių apskrities žydų bendruomenėje / ŠAŽB nuotr.
Muziejininkė Vilma daug įdomaus ir nežinomo papasakojo apie žydų namus ir jų šeimininkus Raisą ir Simoną Volpertus. Vakaro pabaigoje kultūrininkų iš Žagarės Aistės ir Jono pasakojimas apie Žagarę šiandien ir viltingai apie rytoj, dirbant kartu su Šiaulių žydų bendruomene, ir labai netikėtas, subtilus muzikavimas ir bendra daina.
Ačiū visiems, kurie šį vakarą buvome kartu.