Vokietijos policija sulaikė vyrą, įtariamą bandymu padegti sinagogą

Vokietijos policija sulaikė 32 metų vyrą, įtariamą vakar bandžius padegti sinagogą. Manoma, kad tai buvo antisemitinis išpuolis, praneša vietos žiniasklaida.
Šaltinis: „The Times of Israel“
Nuotrauka – socialinio tinklo X medžiaga
Apsaugos kamerų vaizdo įrašuose, nufilmuotuose prie Beith-Jaakov sinagogos Gyseno mieste, matyti vyras su juoda kuprine, pakeliantis ranką gestu, panašiu į nacistinį pasisveikinimą, teigiama pranešimuose. Po to jis padega prie pastato sukrautą kartoninių dėžių krūvą ir pasišalina.
Gaisras apgadino sinagogos įėjimą, tačiau toliau neišplito. Žmonės per incidentą nenukentėjo.
Policija Vokietijos žiniasklaidai pranešė, kad įtariamasis, panašu, veikė vienas, o jo motyvai šiuo metu tiriami.
Šis incidentas yra dalis augančios tendencijos, kurią iliustruoja ir šeštadienį Jungtinėse Valstijose, Misisipės valstijoje, įvykdytas sinagogos padegimas, teigia Europos žydų asociacijos pirmininkas rabinas Menachemas Margolinas.
„Neabejotina, kad tai buvo antisemitinis išpuolis, atitinkantis tą patį sinagogų atakų modelį, kurį matėme per pastaruosius dvejus metus, – socialiniuose tinkluose rašo Margolinas. – Per pastaruosius dvejus metus buvo padegta 21 sinagoga. Be to, neramina, kad daug sinagogų tapo išpuolių taikiniais.“
Margolinas paragino valstybių vadovus stiprinti saugumo priemones, siekiant užtikrinti žydų institucijų saugumą.