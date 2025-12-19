Visuomenei pristatytas Lietuvos žydų bendruomenės centro projektas

Praėjusią savaitę JAV ambasadoje Vilniuje J.E. Ambasadorė Kara McDonald surengė priėmimą, kuriame buvo pristatytas Lietuvos žydų bendruomenės centro projektas.
Didžiuojamės, kad šimtmečius Lietuvoje gyvenusių žydų palikimą įamžinsiantį projektą kuria pasaulinio garso architekto, litvako Massimiliano Fukso komanda. Modernus kompleksas ne tik organiškai įsilies į sostinės senamiesčio erdvę, bet ir taps jos puošmena.
Lietuvos žydų bendruomenės centro projekto pristatymas / JAV ambasados Vilniuje nuotr.
Lietuvos žydų bendruomenės centras iškils buvusios Vilniaus Didžiosios sinagogos vietoje ir taps traukos centru iš viso pasaulio atvykstantiems žydams, kultūrininkams bei gurmanams.
Pristatymo metu „Geros valios fondo“ pirmininkai – rabinas Andrew Bakeris ir advokatė Faina Kukliansky – atskleidė planus daugiafunkciniame centre įkurti YIVO parodą, kuri vaizdžiai pasakotų litvakų istoriją, čia virusį gyvenimą, tradicijas, žmones ir jų palikimą.
