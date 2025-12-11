Nataljos Cheifec paskaita „Chanukos stebuklas“

Žymiausia žydų gyvenimo būdo edukatorė Natalja Cheifec šį kartą tęs praėjusį ketvirtadienį pradėtą temą, tačiau tai nereiškia, kad naujai prisijungusiems bus sunku suprasti paskaitos esmę. Su gera humoro doze papasakotos istorijos tikrai ilgai įstrigs atmintyje.
Be to, likus vos kelioms dienoms iki šviesiausios žydų metų šventės Chanukos pradžios, edukatorė siūlo sužinoti:
– ką daro Aukščiausiasis per CHANUKĄ ?
– kodėl per CHANUKĄ žydai stebi žvakių liepsną?
– kas tos CHANUKOS spurgos – sufganijot ir kas tas Chanuke gelt?
Visa tai gruodžio 11-ąją, šį ketvirtadienį, 18 val. Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės ZOOM svetainėje.
Norėdami gauti tiesioginio susitikimo ZOOM nuorodą registruokitės ČIA ir nepamirškite užduoti jus dominančių klausimų.
Taip pat kviečiame simboliškai paremti #NataljosPaskaitą ir Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenę. Visą info, kaip tai padaryti, rasite čia 👇
https://www.lzb.lt/kvieciame-paremti-lietuvos-zydu-litvaku-bendruomene/
Laukiame visų!
Iliustracija: https://mjhnyc.org/