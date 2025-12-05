Lietuvos teismas pripažino politiką kaltu dėl neapykantos kurstymo ir Holokausto menkinimo

Vilniaus apygardos teismas ketvirtadienį Seimo nariui Remigijui Žemaitaičiui skyrė 5 000 eurų baudą už neapykantos kurstymą prieš žydus ir šiurkštų nacistinės Vokietijos nusikaltimų menkinimą.
Paskelbdama nuosprendį, Vilniaus apygardos teismo teisėja Nida Vigelienė teigė, kad Žemaitaitis savo 2023 m. paskelbtuose tekstuose ir kalboje „viešai tyčiojosi, menkino ir kurstė neapykantą žmonių grupei ir jai priklausantiems asmenims dėl jų žydiškos kilmės“.
Teisėja pažymėjo, kad politikas taip pat „įžeidžiančiu ir žeminančiu būdu šiurkščiai menkino nacistinės Vokietijos Lietuvoje vykdytą Holokaustą“.
„Teisėjų kolegija pripažįsta Remigijų Žemaitaitį kaltu“, – konstatavo N. Vigelienė.
R.Žemaitaitis nuteistas už neapykantos skatinimą ir kurstymą prieš žydų tautybės grupę bei viešą šiurkštų nacių Vokietijos Lietuvoje vykdyto Holokausto menkinimą.
Pasak teisėjos N. Vigelienės, teismas vertino septynis politiko socialiniuose tinkluose paskelbtus įrašus, publikuotus 2023 m. gegužę – birželį, birželio mėn. vykusį pokalbį su žurnaliste Rūta Janutiene bei kalbą, pasakytą Seime gegužę.
Primename, kad 2024 m. balandį Lietuvos Konstitucinis Teismas paskelbė, jog Žemaitaitis, ne kartą viešai puolęs Izraelį ir Lietuvos žydų bendruomenę antisemitiniais pareiškimais, sulaužė Seimo nario priesaiką ir šiurkščiai pažeidė Konstituciją.
Nepaisant to, rinkimus laimėjusi Lietuvos socialdemokratų partija pakvietė politinį judėjimą „Nemuno aušra“, vadovaujamą to paties antisemitinių pažiūrų politiko, prisijungti prie valdančiosios koalicijos ir patikėjo jam Teisingumo ministeriją.
Po korupcijos skandalo formuojant naują Vyriausybę buvo mėginama „Nemuno aušrai“ patikėti Kultūros ministeriją, tačiau, kilus masiškiems kultūros sektoriaus atstovų protestams, šių planų atsisakyta.
Nuotraukoje – Remigijus Žemaitaitis | J. Stacevičiaus / LRT nuotr.