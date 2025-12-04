Chanukos belaukiant – KVIEČIAME REGISTRUOTIS!

Didžiosios šventės tampa dar gražesnėmis, kai švenčiame ir džiaugiamės kartu. Tad Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė kviečia į šventę „Chanukos belaukiant“
Data: gruodžio 13-oji, šeštadienis.
Laikas: 17:00 val.
Vieta: kavinė „Pylimo 4” (įėjimas pro bendruomenę!).
Daugiau informacijos ir registracija TIK elektroniniu paštu: zanas@sc.lzb.lt
Jums gros „Vilnius Shalom Band“ ir nuostabūs muzikantai Borisas Kirzneris bei Michail Bolšun, stalai bus nukrauti skaniausiomis vaišėmis, o puikią šventinę nuotaiką sukursime visi kartu.
Daugiau informacijos jau visai netrukus, o kol kas SAVE THE DATE!