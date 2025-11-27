Raimondo Savicko parodos atidarymas!

Vienas ryškiausių šių dienų dailininkų Raimondas Savickas kviečia aplankyti parodą ,,Gyvenimas su Pastele”. Atidarymas vyks 2025 m. gruodžio 5-ąją, penktadienį, 18 val., Savicko paveikslų galerijoje (J. Tumo-Vaižganto g. 5, Vilnius). Ekspoziją bus galima apžiūrėti iki 2025 m. gruodžio 27 d.
,,Gyvenimas su Pastele” jau tęsiasi eilę metų ir yra nuostabus. Pastelė, lyg koketė, žavi savo lengvumu ir švelnumu. Ja gali džiaugtis visur: tiek namuose, tiek kelionėse, nes ji nepakeičiama. Kaip miela su ja stebėti saulėlydžius prie pasaulio vandenų, miestų ar net Kilimandžaro sniegynų. Tai išties vizijų ir sapnų pasaulis, tarsi „anapus ribos“- šiek tiek mistiškas. Tačiau jame esama ir realių dalykų – tai žmonių jausmai, kurie nekinta per šimtmečius, tūkstantmečius. Tokie kaip meilė, draugystė, šeima, gamtos, aplinkos suvokimas. Pastelė, kaip ir glaustos formos poetinis ir muzikinis kūrinys, suteikia galimybę iš karto spontaniškai išlieti šią konkrečią būties akimirką gimusias nuotaikas ir įspūdžius. Subtiliais švelnių spalvų atspalviais perteikia jautriausius, subjektyvius emocinius išgyvenimus. Tik nereikia jos per daug varginti. Geriau sustoti, pailsėti ir tęsti šią bendrystę be pabaigos“, – naująją parodą pristato pats dailininkas.
Taip pat primename, kad gruodžio 30 d. Lietuvos dailininkų sąjungos galerijoje (Vokiečių g. 2, Vilnius) bus pristatyta parodą, kurioje bus eksponuojami naujausi Raimondo Savicko aliejinės tapybos darbai.
Parodų globėjas – Europos Parlamento narys Petras Auštrevičius.