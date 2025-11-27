Lapkričio 25 d. Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijoje Kupiškio muziejaus muziejininkė istorikė Aušra Jonušytė gimnazijos mokytojams ir mokiniams papasakojo apie muziejaus ir jos pradėtų darbų pradžią 2002 m. ruošiantis pristatyti 2004 m. atvykstantiems Kupiškio žydų palikuonims jų protėvių miesto istoriją.
Teko ne vieną savaitę dirbti archyvuose, kartu su Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazistais apklausti senuosius kupiškėnus ir užrašyti jų prisiminimus. 2004 m. liepos 13 d. apie 50 kupiškio žydų palikuonių dalyvavo Kupiškio rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje (Didžiojoje sinagogoje) atidengiant atminimo lentą 1941 m. sušaudytiems protėviams atminti. Renginį organizavo: Normanas Mejeris, Harvey Sherzeras, Ana Rabinovič iš Jungtinių Amerikos Valstijų.
Pristatyti leidiniai Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijoje / S. Bakanienės ir A. Jonušytės nuotr.
Surinkus ir apibendrinus turimą medžiagą, po daugiau nei dvidešimties metų buvo išleistas leidinys „Kupiškio žydų bendruomenės atspindžiai. Kupiškėnų atsiminimai apie žydų bendruomenę“, iliustruotas Kupiškio meno mokyklos mokinių darbais.
2015 m. Kupiškį aplankęs nepaprastasis ir įgaliotasis Izraelio valstybės ambasadorius Lietuvoje Amiras Maimonas džiaugėsi kupiškėnų nuveiktais darbais, skatino juos toliau tęsti. 2016 m. buvo išleista knyga „Kupiškio žydų bendruomenė. Praeities ir dabarties sąsajos“ ir 2017 m. „Kupiškio krašto žydų bendruomenės pastatai ir paminklai“, kurioms pratarmes parašė nepaprastasis ir įgaliotasis Izraelio valstybės ambasadorius Lietuvoje A. Maimonas.
2020 m. buvo išleista knygą „Kupiškyje gaminti žydų virtuvės valgiai“ bendradarbiaujant su Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės narėmis: Dovile Rūkaite, Natalja Cheifec, Rivai Portnajai ir kt. kupiškėnų žydų palikuonėmis užsienyje: Ana Rabinovič, Pamelai Boner, Fay Morris, Mildred Kramer Šapiro, Beverly Kramer Goldberg, alytiškiai Nechai-Nadieždai Krakovskajai.
2024 m. išleistoje knygoje „Kupiškėnai – žydų gelbėtojai“ reikšmingą tekstą parašė nepaprastoji ir įgaliotoji Izraelio valstybės ambasadorė Lietuvoje Hadas Wittenberg Silverstein. Prie leidinio prisidėjo Elenos ir Juozapo Markevičių anūkas Vidmantas Markevičius, istorikai Aldona Vasiliauskienė, Jonas Babickas ir Kupiškio meno mokykla.
Muziejininkė A. Jonušytė sakė, kad leidiniai parengti bendradarbiaujant su Kupiškio nevyriausybinių organizacijų koalicija, Šiaulių „Aušros“ ir Panevėžio kraštotyros muziejaus muziejininkais, kitais pagalbininkais. Dėkojo leidinių rėmėjams ir pagalbininkams. Džiaugėsi nepaprastosios ir įgaliotosios Izraelio valstybės ambasadorės Lietuvoje Shelly Hugler Livne dėmesiu Pasaulio tautų teisuolių tyrimo temai, nuolatiniu Kupiškio rajono, kultūros, muziejaus ir bibliotekos vadovų dėmesiu ir palaikymu.
Panevėžiečiai su įdomumu klausėsi apie leidinių parengimą, iliustracijų paruošimo subtilybes.
Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotoja kultūrai Skaistė Bakanienė, pristatė naujai išleistą žydų tautybės kalbininko Shlomo Kodesh (Šlomo Kodešo) atsiminimų knygą „Pasakojimai iš tėvo namų“. Perskaitė įdomesnes ištraukas iš leidinio, kuriose autorius dalinasi prisiminimais apie Kupiškį.
Renginyje dalyvavęs Panevėžio miesto žydų bendruomenės pirmininkas Gennady Kofman (Genadijus Kofmanas), akcentavo tarpusavio bendravimo, bendradarbiavimo ir tolerancijos svarbą, kvietė neužmiršti istorijos pamokų. Džiaugėsi tokiu gausiu smalsių mokinių būriu.
Svečiams iš Kupiškio dėkojo Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos direktorė Emilija Kriščiūnaitė. Koncertavo menų gimnazijos mokytojai kanklininkė Eglė Račinskienė ir pianistas Arsenii Esaulkov (Arsenijus Esaulkovas) atlikę žydų kompozitorių kūrinius.
Nuotr. S. Bakanienės ir A. Jonušytės