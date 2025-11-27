Kviečiame į naujo albumo pristatymą

„Estrellita” – tai išskirtinis smuikininkės Dalios Dėdinskaitės ir pianisto Walterio Delahunto albumo programos pristatymo koncertas, atveriantis ryškų litvakų kūrybinį paveldą – nuo Lazdijų iki Holivudo.
Šis koncertas – tai emocijų, istorijų ir meistriškumo kupina muzikinė kelionė, kviečianti pažvelgti į Lietuvos ir pasaulio kultūrą nauju šviesos rakursu.
Data: gruodžio 3 d., trečiadienis.
Laikas: 18:30 val.
Vieta: Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejus (Naugarduko g. 10, Vilnius).
Bilietai: https://bit.ly/3McJFbU
Albumą išleidžia prestižinis italų leidėjas Stradivarius Milano Dischi, o jame skamba Jaschos Heifetzo, Josepho Achrono ir Anatolijaus Šenderovo kūryba. Pavadinimas „Estrellita“ (Mažoji žvaigždė) simbolizuoja šviesą, atmintį ir kūrybą, jungiančią išeivius ir likusius, praeitį ir dabartį.
Koncerto organizatoriai: ARS Lituanica, BAMA Beniušytė Artist Management Agency
Partneris: Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejus.
Projektą finansuoja: Vilniaus miesto savivaldybė, Geros valios fondas
Informacinis partneris: LRT