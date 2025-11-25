„Šabo menas“ pristato: „50 balsų iš štetlo multivisatos“

Kviečiame į trumpą poetinį dokumentinį filmą, kurį sukūrė Shoshana Simons (premjera Lietuvoje), Lietuvos žydų kultūros ir tapatybės muziejuje.
Jūsų laukia jauki popietė, kurios metu bus rodomas filmas, bendruomenė dalinsis įspūdžiais ir diskutuos, skambės smuikininko Morgan Rosario Maruthiah gyva muzika ir… vaišinsime beigeliais!
Šis renginys atviras žmonėms iš įvairiausių bendruomenių, nes siekiame suburti įvairią žmonių grupę.
Susitinkame lapkričio 29 d., šeštadienį, 12:30 val. Pylimo g. 4A (peržiūra 13:00 val.)
Dėmesio, būtina registracija ČIA.
Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejus ir „The Art of Shabbat“ projektas kviečia filmų kūrėją Shoshana Simons kaip ypatingą viešnią! Prisijunkite prie mūsų ir pažiūrėkite trumpą poetinį dokumentinį filmą „50 Voices Across the Shtetl Multiverse“ bei susipažinkite su Simons didesniu dokumentinio – fikcinio darbo „The Shtetl Multiverse“ projektu.
Remdamasis daugiau nei 50 valandų trukmės interviu su žydėmis moterimis iš diasporos apie išsilaisvinimą ir žydų tapatybę, filmas „50 Voices Across the Shtetl Multiverse“ supina intymius vidinius pasaulius su garsais ir vaizdais iš buvusio Žagarės miestelio Lietuvoje. Sujungtas štetlo paveldas, bet skirtingos tautybės, ideologijos ir šiandienos gyvenimo patirtys, filmas tiesia tiltus tarp įvairių, dažnai disonansinių balsų, bandydamas sukurti dialogą, empatiją ir supratimą tarp skirtumų tuo metu, kai tai ypač reikalinga.
Filmas taip pat yra Sh. Simons didesnio masto projekto „The Shtetl Multiverse“ priešistorė. Daugiau apie „The Shtetl Multiverse“ galite sužinoti ČIA. Susitikimo metu bus suteikta galimybė tiems, kurie nori finansiškai paremti šio projekto kūrimą.
Filmo peržiūrą papildys refleksijos ir diskusijos, gyva muzika ir skanus maistas!
Ši filmo peržiūra pristatoma kartu su dabar eksponuojama Simono Karczmaro paroda „And the Bride Came In…“, kurioje pateikiami kasdienio gyvenimo ir ritualinių švenčių vaizdai, atspindintys pagrindinę žydų tradicijos temą: pats gyvenimas yra šventas.
„And the Bride Came In…“ pristatomi atrinkti Simono Karczmaro (1903–1982) darbai. Šis litvakų tapytojas žinomas dėl įamžintų ryškių, turtingų štetlo gyvenimo vaizdinių. Remdamasis savo vaikystės pasauliu, Karczmaras paveiksluose išsaugojo nebeegzistuojančios bendruomenės emocinę tekstūrą, užfiksavo štetlo gyvenimo ritualus, humorą, intymumą ir dvasinę gelmę.
Paroda ir filmas kartu sukuria dialogą tarp praeities ir dabarties, vaizdo ir balso, tradicijos ir šiuolaikinės interpretacijos, kviesdami žiūrovus tyrinėti Lietuvos žydų tapatybę per laiko prizmę.