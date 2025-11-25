Sveikiname Liubą Šerienę su jubiliejumi!

Šiandien mūsų nuoširdūs sveikinimai skrieja 75-metį švenčiančiai ilgametei Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės darbuotojai Liubai Šerienei.
Mieloji Liuba,
Jūsų ilgametis, atsidavęs ir iš širdies atliekamas darbas Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenėje yra nepaprastai vertinamas visų, kurie Jus pažįsta. Kasdien savo pagarba žmonėms ir gera nuotaika stiprinate ir vienijate bendruomenę. Esame už tai labai dėkingi.
Tegul šie metai atneša dar daugiau džiaugsmo, ramybės ir gražių akimirkų. Linkime sveikatos, šviesos Jūsų namams, artimųjų meilės ir begalinės įkvėpimo tėkmės.
Mazel Tov! Bis 120!