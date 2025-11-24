Naujienos iš Šiaulių apskrities žydų bendruomenės

Žydų istorija – svarbi Žagarės ir Šiaulių žydų bendruomenės tapatybės dalis. Sekmadienį dalyvavome ekskursijoje „Žydų namai, amatai ir istorija“, ragavome beigelių ir klausėmės paskaitos apie žydų muziką, kurią skaitė etnomuzikologas Eirimas Velička.
Šiaulių apskrities žydų bendruomenės ekskursija / ŠAŽB nuotr.
Kultūros centre atidarėme parodą apie 1943 m. vaikų akciją Šiaulių gete, o dieną užbaigė spektaklis „Mąstanti barakų širdis“, priminęs atminties svarbą.
