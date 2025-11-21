Europos žydų kongreso prezidentas perspėja apie pavojingą socialinių tinklų įtaką jaunimo radikalizacijai

Šiomis dienomis Paryžiuje vyksta Europos šalių merų viršūnių susitikimas, kuriame Lietuvai atstovauja ir Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės pirmininkė Faina Kukliansky ir Jurbarko meras Skirmantas Mockevičius. Pagrindinė samito tema – augančio antisemitizmo grėsmės ir iššūkiai.
Europos žydų kongreso prezidentas dr. Moshe Kantorius pristatė radikalų planą, skirtą išrauti neapykantos kupiną antisemitizmą iš socialinių tinklų, ypač tų, kurie taikosi į nusivylusį jaunimą.
Savo kalboje Paryžiaus merų viršūnių susitikime prieš antisemitizmą M. Kantorius pabrėžė, kad naujoji socialinių medijų erdvė tapo „derlinga dirva antisemitizmui, kurį kursto sąmokslo teorijos apie pasaulines finansines grupuotes ir žydų elitą, neva kontroliuojantį žiniasklaidą“.
„Neapykanta tapo virusu“, – pridūrė jis.
Europos žydų kongreso prezidentas dr. Moshe Kantorius / Leah Marciano nuotr.
Renginyje dalyvavo dešimtys miestų vadovų iš viso pasaulio, politikos formuotojai, bendruomenių ir pilietinės visuomenės atstovai, susivieniję bendram tikslui – užkirsti kelią visoms antisemitizmo formoms.
Susitikimas vyko augant antisemitizmo bangai Europos gatvėse, kurią įžiebė spalio 7 d. „Hamas“ teroristų įvykdytos daugiau kaip 1 200 izraeliečių žudynės ir šimtų įkaitų pagrobimas bei žiaurus jų laikymas Gazos tuneliuose.
Paryžiaus merė Anne Hidalgo / Leah Marciano nuotr.
Viršūnių susitikimą organizavo Kovos su antisemitizmu judėjimas kartu su Europos žydų kongresu, CRIF – Prancūzijos žydų skėtine organizacija, Paryžiaus miestu ir Europos žydų kultūros bei paveldo išsaugojimo ir skatinimo asociacija (AEPJ).
Dr. Kantorius perspėjo, kad dirbtinis intelektas ir giluminės klastotės paverčia šiuolaikines skaitmeninio amžiaus technologijas neapykantos ir diskriminacijos įrankiais.
„Socialiniai tinklai sudarė sąlygas neapykantai plisti akimirksniu, o tai dažnai perauga į fizinį smurtą ir net pogromus prieš žydus, – sakė jis. – Tam būtina priešpriešinti alternatyvius ir pozityvius pasakojimus, skirtus nusivylusiam jaunimui. Tai turi apimti prieigą prie būsto, švietimo ir darbo“.
Svarbų indėlį susitikime įnešė Paryžiaus merė Anne Hidalgo, CRIF prezidentas Yonatanas Arfi, taip pat didžiųjų pasaulio miestų merai ir antisemitizmo ekspertai.
Paryžiaus merė Anne Hidalgo išreiškė tvirtą solidarumą su Prancūzijos žydais: „Mes ir toliau remsime savo žydų bendruomenę. Ji yra Paryžiaus sielos dalis. Turime ją saugoti ir padėti kurti Europą, kurioje visos žydų šeimos galėtų gyventi saugiai, lygybėje ir teisingume.“
„Ginti žydų bendruomenę reiškia ginti demokratiją ir respublikos vertybes. Mūsų įsipareigojimas primena, kad antisemitizmas visada prasideda nuo žydų, bet niekada ties jais nesibaigia. Kova su antisemitizmu yra universali kova“, – sakė CRIF prezidentas Yonatanas Arfi.
Viršūnių susitikime taip pat įteiktas Lyderystės apdovanojimas Europos Komisijos kovos su antisemitizmu ir žydų gyvenimo puoselėjimo koordinatorei Katharinai von Schnurbein.
M. Kantorius pabrėžė merams, kad jų vaidmuo yra esminis kovojant su naujomis antisemitizmo formomis.