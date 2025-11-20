Trečiadienį nuo ryto Šiaulių apskrities žydų bendruomenės namuose šurmuliavo vaikai – salėje vyko atvira pamoka ,,Juventos” progimnazijos trečiokams apie žydų istoriją, kultūrą ir papročius.
Jaunimo diena Šiaulių apskrities žydų bendruomenėje / ŠAŽB nuotr,
Pamoką vedė mokytoja Aurelija Dirginčienė su muzikos mokytojomis Loreta Stankuviene ir Gaiva Šimoniene. Į vaikų klausimus atsakinėjo bendruomenės pirmininkė Rašella Galinienė ir Oser Gleizer. Atsisveikinant su džiaugsmu sutarėme dėl naujų susitikimų ir gilesnio bendradarbiavimo su visa mokyklos bendruomene.
