Fantastiška koncerto „Kai susitinka Dolskis ir Gorbulskis“ sėkmė

Paskutinį spalio pirmadienį Kauno valstybinę filharmoniją užliejo ne tik muzikos mylėtojų, bet ir entuziastingų, savo jaunystės (ar net vaikystės) nuotaiką vėl išgyventi panorusių žmonių banga.
Nors daug kas pranašavo anšlagą, tačiau tokios klausytojų gausos koncerte „Kai susitinka Dolskis ir Gorbulskis“, skirtame Lietuvos estrados pradininko Danieliaus Dolskio 135-osioms ir šį populiariosios muzikos žanrą praturtinusio kompozitoriaus Benjamino Gorbulskio 100-osioms gimimo metinėms, tikrai nesitikėjome!
Koncerto „Kai susitinka Dolskis ir Gorbulskis“ akimirkos / KŽB nuotr.
Matyt, šių žmonių mylėtų ir mylimų muzikų bei puikaus mėgstamas melodijas atlikusio kolektyvo – Lietuvos simfoninio pučiamųjų orkestro (buvusio „Trimito“), Evelinos Sašenko, Rafailo Karpio, Roko Makštučio – ir koncertą vedusio aktoriaus Aleksandro Rubinovo charizmos susijungė ir sukūrė susidomėjimo sprogimą!
Kauno žydų bendruomenė labai atsiprašo visų, kurie nepateko į koncertą, ir visų, kuriems teko stovėti – nemokami renginiai, deja, kartais turi savo minusų.
Koncertui praėjus, kauniečiams beliko padėkoti visiems, kurių dėka šis koncertas įvyko: rėmėjams (Kauno m. savivaldybei, Tautinių mažumų departamentui, Geros valios fondui), puikiems muzikantams, kurie praktiškai nedvejodami sutiko dalyvauti šiame projekte, Aleksandrui Rubinovui, kaip visada meistriškai sudėliojusiam pasakojimą, kuriame susipynė rimti ir skaudūs bei smagūs ir žaismingi D. Dolskio ir B. Gorbulskio biografijų momentai, ir, žinoma, Stasiui Makštučiui, parengusiam B. Gorbulskio koncerto aranžuotę ir padėjusiam išgirsti mažiau žinomą kompozitoriaus kūrybą.
Be abejo, didžiulė padėka skrieja visiems mieliems žmonėms, atėjusiems tą vakarą į Kauno filharmoniją – jūs sukūrėte nepakartojamą renginio atmosferą!