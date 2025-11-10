Lapkričio 4 d. Panevėžio miesto žydų bendruomenėje lankėsi Panevėžio trečiojo amžiaus universiteto studentai.
Juos svetingai priėmė Panevėžio miesto žydų bendruomenės pirmininkas Gennady Kofman. Jis pristatė savo knygą apie Holokaustą Panevėžyje ir dviem svečių grupės atstovėms, kurios drąsiai papasakojo savo giminės istorijas bei žydų tragediją, padovanojo po knygą.
Suprantama, kad per pusantros susitikimo valandos neįmanoma išsamiai papasakoti apie žiaurų vokiečių nacių ir jų talkininkų elgesį Antrojo pasaulinio karo metais, apie tai, kaip jie šaudė nekaltus žmones.
Svečiuose – III amžiaus universiteto studentai / PŽB nuotr.
Tarp Panevėžio trečiojo amžiaus universiteto ir žydų bendruomenės pasirašyta bendradarbiavimo sutartis. Taip pat suplanuotas paskaitų ciklas, kuris vyks 2025 m. gruodžio mėnesį: „Krištolinė naktis“, „Nuo ko Europoje prasidėjo Holokaustas“ ir „Ką reiškia neapykanta“. Sausio 27 d. numatytas Holokausto aukų minėjimas.
Studentams pasiūlyta patiems susipažinti su pagrindine informacija, kurią skelbia Jad Vašem institutas, apie Holokaustą.
Grupės vadovė Rakelė Norvaišienė Panevėžio miesto žydų bendruomenės svečių knygoje paliko šiltus atsiliepimus apie viešnagę bendruomenėje.
