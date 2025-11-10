Šį penktadienį – Šabo vakaronė su Fanios Lewando tradicijų įkvėptu maistu

Mieli bičiuliai,
„Pylimo g. 4“ kavinės komanda džiaugiasi galėdami jus pakviesti į šį penktadienį, lapkričio 14 d., vyksiantį Šabo vakarienės susitikimą ir siūlo daug gardaus maisto, jaukumo ir bendruomeniškumo jausmo.
Vakarienės meniu įkvėpė Fanios Lewando, iš Vilniaus kilusios tarpukario virtuvės šefės, 1938 m. jidiš kalba išleidusios pirmąją vegetariškų žydų patiekalų receptų knygą, kulinariniai atradimai.
Šabo vakaronės meniu pagerbs jos palikimą ir patiekalų įvairovę, atspindinčią litvakų kulinarines tradicijas ir Šabo dvasią.
Vakarienės dalyvius prašome paaukoti. Rekomenduojama auka – 22 €, padengianti vieno asmens dalyvavimo kaštus, tačiau mažesnės aukos taip pat labai laukiamos, nes norime, kad visi, nepriklausomai nuo finansinės situacijos, galėtų pajusti bendruomenišką Šabo dvasią.
Šis susitikimas – dalis mūsų nuolatinės misijos pagerbti Fanios Lewando ir močiučių, kurių rūpestis ir kūrybiškumas vis dar mus įkvepia. Palikimą.
Pažadame gardų maistą ir jaukią aplinką.
Jeigu turite ypatingų pageidavimų ar norėtumėte, kad tam tikri patiekalai būtų įtraukti į meniu, drąsiai dalinkitės savo idėjomis el. paštu arba asmeniškai.
Kartu kuriame šios kavinės istoriją, tad jūsų dalyvavimas, idėjos bei palaikymas mums ypač svarbūs.
Tai darome bendruomenei – jums!
Norėdami dalyvauti, prašome registruotis el. paštu: