Shabbat Shalom!

Besibaigiančią savaitę norime palydėti su gabalėliu džiaugsmo, kurį dovanojo pianistas Gintaras Januševičius, “Muzikos magijos” klube atlikęs močiutės įkvėptą žydų kompozitorių programą „Freylekh!“.
Dalinamės jo atliekama garsiojo prancūzų chanson atlikėjo Charleso Trenet daina „Balandį Paryžiuje“, aranžuotą žydų kilmės prancūzų pianisto Alexis Weissenbergo.
Hanoveryje gyvenantis Gintaras Januševičius su šia programa dar koncertuos:
šiandien, lapkričio 7-ąją, Palangos Kurhauzo salėje,
https://palangoskultura.lt/renginys/muzikos-vakarai-kurhauze-gintaras-janusevicius-freylekh/
Lapkričio 8 d. – Kauno valstybinėje filharmonijoje,
https://kaunofilharmonija.lt/freylekh/
Lapkričio 9 d. Užutrakio dvare
https://www.bilietai.lt/lit/renginiai/koncertai/freylekh-475091/
Nueikite pasiklausyti, tikrai nepasigailėsite!