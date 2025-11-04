Švenčionių žydų bendruomenė: „Akmeny įrašyta atmintis“

2025 metų spalio 18 dieną asociacija ,,Paribio pažinimo centras“ įgyvendino projektą, kurio tikslas–įamžinti istorines žydų bendruomenių vietas, kur kadaise stovėjo sinagogos.
Renginys Pabradėje „Akmeny įrašyta atmintis“ ne tik atsisukimas į praeitį, bet ir svarbus žingsnis į priekį, siekiant išsaugoti kultūrinį paveldą ir puoselėti istorinę atmintį. Jis pritraukė tiek vietinius gyventojus, tiek svečius iš užsienio, kuriems svarbu prisiminti ir pagerbti žydų bendruomenių indėlį į šalies istoriją ir kultūrą. Šio renginio metu buvo pastatyti du atminimo ženklai. Kiekvienas akmuo simbolizuoja ne tik pastatą, bet ir istorijas, kurios išnyko su juo, ir žmones, kurie Pabradėje gyveno, mokėsi, dirbo ir kūrė. Renginyje dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo narys, Kovo 11-osios Nepriklausomybės akto signataras Emanuelis Zingeris, Švenčionių rajono savivaldybės tarybos nariai Danguolė Grincevičienė, Viktoras Meškauskas, Bronislovas Vilimas, Strasbūro universiteto istorijos profesorė Emilija Koustova, kuri tyrinėja Antrąjį pasaulinį karą ir sovietų okupaciją Lietuvoje, Švenčionių rajono žydų bendruomenės pirmininkas Moisej Šapiro, Pabradės seniūnė Ana Zingerienė, Švenčionių r. Pabradės ,,Ryto“ gimnazijos direktorė Laima Markauskienė, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos vyriausioji patarėja dr. Vida Montvydaitė, Pabradės miesto kultūros centro atstovai, asociacijos ,,Paribio pažinimo centras“ nariai, Švenčionių r. Pabradės ,,Ryto“ gimnazijos mokiniai, taip pat vietos gyventojai ir bendruomenių nariai. Renginio metu kūrinius atliko Pabradės fanfarinio orkestro muzikantai (vadovas Bronislovas Vilimas). Projektą rėmė Jakovo Bunkos paramos ir labdaros fondas, Švenčionių rajono savivaldybė, Pabradės seniūnija, Švenčionių rajono žydų bendruomenė, Pabradės miesto kultūros centras.
Renginio „Akmeny įrašyta atmintis“ organizatoriai tikisi, kad šie atminimo akmenys taps ilgalaikiais simboliais, kuriuos ateities kartos galės matyti ir gerbti. Tai bus tarsi šviesos šaltinis, primenantis ne tik žydų bendruomenės istoriją, bet ir visų Lietuvos žmonių bendrumą. Akmenys, sugrąžindami atmintį, taip pat kvies į susikaupimą, apmąstymus ir viltį, kad ateityje pasaulis bus ne tik tolerantiškesnis, bet ir žmogiškesnis.
Projekto organizatorės Danguolė Grincevičienė, Renata Markinienė, Irena Žavoronkova