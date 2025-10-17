Nepaisant prasto oro – visą dieną lijo ir pūtė smarkus, šaltas vėjas – Panevėžio žydų bendruomenės nariai ir svečiai susirinko bendruomenės kieme prie Sukkot palapinės.
Žydų istorija ir tradicijos – labai spalvingos, ir šį kartą visiems buvo labai smagu pabendrauti, pasidalyti naujienomis bei aptarti susikaupusius klausimus po Jom Kipuro šventės.
Sukkot šventė Panevėžio žydų bendruomenėje / PŽB nuotr.
Sukkot – tai šventė, kuria žydai mini išsilaisvinimą iš Egipto vergijos ir kelionę į Šventąją žemę. Ši šventė turi dvi prasmes: kasdienę – derliaus, ir religinę – suka (iš hebrajų kalbos – palapinė), simbolizuojančią laikinus būstus, kuriuose gyveno protėviai, išėję iš Egipto.
Sukkot taip pat yra susirinkimų šventė, kai visi kartu džiaugiasi, linki vieni kitiems sveikatos ir džiaugsmingai leidžia laiką. Dėkojama Dievui už derlių ir laimingai praėjusius metus.
Sukkot šventės ritualuose naudojami keturi augalai: lulav (palmės šakelė – primena stuburą), hadas (mirta – akys), arava (gluosnis – burna) ir etrogas (citrina – širdis). Visi šie simboliai yra skirtingi, bet vienas be kito negali – jie visi būtini. Taip pat aiškinama, kad šie keturi augalai atstovauja skirtingų tipų asmenybes – nors ir nevienodos, visos jos yra žydų bendruomenės dalis.
Vienas iš šios Sukkot šventės akcentų buvo naujų Panevėžio žydų bendruomenės narių pristatymas. Tarp jų – šeima, vienijanti penkis žmones. Vyriausiajai – Emai Akimovai, gimusiai 1937 m., greitai sukaks 90 metų. Ji turi ką papasakoti ne tik savo vaikams ir anūkams, bet ir kitiems apie tragišką Holokausto laikotarpį.
Būdama penkerių metų, Antrojo pasaulinio karo metu, ji kartu su šeima gyveno Maskvos apskrityje. Kai Hitlerio armija priartėjo prie Maskvos, šeima atsidūrė okupuotoje teritorijoje. Dalis šeimos narių žuvo, tačiau Emai ir jos mamai Cilei Akimovai pavyko išgyventi. Po karo šeima persikėlė gyventi į Lietuvą.
Emos dukra Irina ir anūkai Artūras bei Katrina gimė Panevėžyje. Anūkas Artūras – muzikantas, kuriantis šiuolaikinę muziką – pagrojo susirinkusiems bendruomenės nariams.
Šventėje dalyvavo ir viešnia iš Izraelio – Roza Munic, gyvenanti Barševo mieste. Į šventę ji atėjo kartu su savo dukra Žaneta Rimkiene ir anūke Migle, gyvenančia Panevėžyje. Roza pasidalijo įspūdžiais apie gyvenimą Izraelyje, pasveikino visus su Sukkot švente ir palinkėjo sveikatos bei viso geriausio.
Susirinkusieji prie gausaus vaišių stalo dar ilgai nesiskirstė – bendravo, linksminosi, džiaugėsi kartu praleistu laiku.