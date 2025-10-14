Laimingos Simchat Tora šventės!

Šį vakarą, leidžiantis saulei, prasideda džiaugsmingiausia metų šventė Simchat Tora, kurios metu visi šoka ir džiaugiasi pasibaigusiu Toros skaitymo ciklu ir prasidedančiu nauju.
Tora turi 54 savaitinius skyrius, kurie skaitomi ištisus metus. Šventinę Simchat Tora dieną sinagogoje baigiamas ir iš naujo pradedamas metinis Toros skaitymo ciklas.
Kas yra Simchat Tora ir kodėl ji švenčiama?
Visus metus kiekvieną savaitę viso pasaulio žydai garsiai skaito nedideles, konkrečias Toros ištraukas, pradedant Berešit – Pradžios – knyga, pereinant per visas Penkias knygas, kol, galiausiai, pasiekia paskutinę ištrauką iš Devarim – Pakartoto Įstatymo – knygos, baigdami metų trukmės kelionę, kurios tikslas – perskaityti visą Torą.
Kadangi tai nėra lengva užduotis, Simchat Tora švenčia visų metų bendruomeninio Toros skaitymo ciklo užbaigimą. Šventė taip pat žymi naujojo ciklo pradžią, kai vėl grįžtame į pradžią ir pradedame Toros skaitymą nuo pradžių.
Ar Simchat Tora yra Jom Tov – išeiginė diena?
Taip! Simchat Tora yra Yom Tov – tai reiškia, kad tradiciškai dauguma darbų yra neleistini, kaip ir per Šabatą, nors leidžiama gaminti maistą naudojant jau užkurtą ugnį. Be to, šios šventės metu įprasta uždegti šventines žvakes, eiti į sinagogą specialių maldų, rengti iškilmingus pietus ir per Simchat Tora giedoti Kidušą, kad šventė taptų dar džiaugsmingesnė ir prasmingesnė.
Kokia Simchat Tora šventės kilmė?
Tradicija teigia, kad Mozė pirmasis įvedė viešo Toros skaitymo Šabato ir švenčių rytais ritualą, o po kelių šimtmečių garsus žydų kunigas Ezra įvedė papildomus viešo Toros skaitymo laikus pirmadieniais, ketvirtadieniais ir Šabato popietėmis. Istoriniai dokumentai teigia, kad šokiai tapo Simchat Tora tradicija I mūsų eros amžiuje.
Tačiau iš pradžių šie vieši skaitymai neturėjo tam tikros tvarkos ar grafiko, tad kiekviena bendruomenė galėjo nuspręsti, kurią Toros dalį skaityti tą dieną. Galiausiai, tiek Izraelio, tiek Babilonijos žydų bendruomenėse buvo sukurtas ir pristatytas viešo Toros skaitymo kalendorius.
Izraelio žydai skaitymo ciklą užbaigdavo kas trejus metus, o Babilonijoje – kasmet. Babiloniečių žydų bendruomenė savo ciklą organizavo taip, kad jis baigtųsi ir prasidėtų vėl per Shemini Atzeret – Biblijoje minimą šventę, kuri vyksta dieną prieš Simchat Tora. Galiausiai, žydų bendruomenės Izraelyje ir kitur taip pat perėmė babiloniečių skaitymo tvarkaraštį ir Simchat Tora šventę.
Kada švenčiama Simchat Tora?
Tradicija reikalauja švęsti Simchat Tora iškart po Sukoto. Nors Sukotas švenčiamas nuo Tišrei mėnesio 15-osios iki 21-os dienos, 22-ąją švenčiame Shemini Atzeret arba Aštuntąją sueigos dieną. Ši šventė dažnai laikoma neoficialia aštuntąja Sukoto diena. Izraelyje, kur Sukotas trunka septynias dienas vietoje aštuonių, Shemini Atzeret ir Simchat Tora švenčiamos kartu, 22-ąją Tišrei dieną. Už Izraelio ribų, kur Sukotas trunka aštuonias dienas, paskutinė Sukoto diena ir Shemini Atzeret sutampa, o Simchat Tora – visur pasitinkama 23-ąją Tišrei mėnesio dieną.
Staigus perėjimas nuo vienos šventės prie kitos kai kuriems gali būti šiek tiek painus, bet juk tai yra dalis linksmybių!
Kaip švenčiama Simchat Tora?
– Vyksta Toros skaitymas, kai užbaigiama Pakartoto Įstatymo knyga ir vėl pradedama Pradžios knyga.
– Įprasta aukcione siūlyti specialias garbes, vadinamas Hatan Tora ir Hatan Bereišit. Šių aukcionų nugalėtojai kviečiami prie Toros paskutinės ir pirmosios dalių Aliyot metu. Tai laikoma didžiule garbe, kuri apima specialią maldą virš Toros prieš bendruomenę. Po šventės visos aukciono lėšos skiriamos labdarai.
– Skirtingai nuo kitų švenčių, per Simchat Tora yra įprasta skaityti Torą tiek naktį, tiek dieną.
– Taip pat įprasta, kad kiekvienas vyras, o daugelyje bendruomenių ir moterys, yra kviečiami gauti Aliyah ir būti pašaukti prie Toros.
– Daugelyje sinagogų yra tradicija išimti visus Toros ritinius iš arko ir šokti su jais aplink sinagogą, giedant iškilmingas dainas. Tai reta proga, nes paprastai iš arko vienu metu išimami ne daugiau kaip vienas ar du Toros ritiniai.
– Be to, daugelyje sinagogų yra įprasta, kad jauni vaikai jungiasi prie Torą skaityti pakviesto asmens, kur jie buriasi po ištiestu Tallit, ypatingam Aliyah, vadinamam Kol HaNearim.
Laimingos Simchat Tora šventės!