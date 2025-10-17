Rugsėjo mėnesi Panevėžyje lankėsi ypatinga viešnia iš tolimosios Australijos sostinės Kanberos.
Kanbera – šalies pietryčiuose įsikūręs politinis, teisinis ir kultūrinis centras. Čia gyvenanti viešnia
yra įgijusi aukštąjį medicininį ir teisinį išsilavinimą, dirba didelėje gydymo įstaigoje.
Viešnia gimė Australijoje, tačiau jai itin svarbi šeimos istorija, kurios šaknys siekia Panevėžį. Ji
domisi savo prosenelių gyvenimo keliu bei giminės likimais.
Pasak viešnios, nemaža dalis jos protėvių XX a. pradžioje iš Panevėžio išvyko į PAR, į Keiptauną,
kur tuo metu gyvavo stipri ir gausi žydų bendruomenė. Kai kurie šeimos nariai liko gimtajame
mieste, o vėliau dalis giminaičių iš PAR persikėlė gyventi į Australiją.
Iš prosenelių kartos minimi du vardai:
Tzesofof – gimęs 1897 m. Panevėžyje.
Schmil Sofer – gimęs 1901 m. Panevėžyje, vėliau emigravęs į Australiją, kur mirė 1982 m.
Ji su dideliu dėmesiu , išklausė Panevėžio m. žydų bendruomenės priminko pasakojimus apia žydų
gyvenimą Panevėžyje, domėjosi archyvinėmis nuotraukomis. Bendruomenės svečių knygoje paliko
palinkėjimus:“Ačiū, kad padėjote man užmegzti ryšį su mano proseneliais ir protėviais Panevėžyje.
Tai buvo ypatinga ir kartu liūdna.Labai tikėjausi, kad išliko daugiau senųjų žydų bendruomenės pastatų. Man buvo liūdna, kad nebuvo kapų vietų, kurias būtų galima aplankyti.“Liūdinčios žydų motinos“ memorialas yra svarbus šios netekties simbolis.“
Viešnia iš Kanberos neabejoja, kad protėvių istorija jai yra ne tik asmeninis, bet ir kultūrinis tiltas,
jungiantis Australiją, Pietų Afrikos Respubliką bei Panevėžį.
Panevėžyje – viešnia iš Australijos sostinės Kanberos / PŽB nuotr.