Filmo „Jėgerio ataskaitos pėdomis“ peržiūra ir diskusija su istoriku dr. Stanislovu Stasiuliu

Spalio 28 d. (antradienį), 14 val. Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti kartu su Palangos žydų bendruomene kviečia į dokumentinio filmo „Jėgerio ataskaitos pėdomis“ peržiūrą ir diskusiją su istoriku dr. Stanislovu Stasiuliu. Filmo peržiūra ir susitikimas vyks Palangos kurhauzo teatro salėje (Grafų Tiškevičių alėja 1, Palanga).
Renginys skirtas Vakarų Lietuvos regiono mokykloms, Tolerancijos ugdymo centrų bendruomenėms (pedagogams ir mokiniams). Į šio filmo peržiūrą kviečiami visi besidomintys Holokausto problematika Lietuvoje.
Filmo kūrybinė grupė iš Izraelio: režisierius Boris Maftsir, vaizdo režisierius Rony Katzenelson. Filmo siužetas paremtas nacių karininko Karlo Jėgerio ataskaita, kurią šis karininkas ruošė organizuodamas Lietuvos žydų išžudymą. Šiame filme Boris Maftsir leidžiasi į kelionę po Lietuvos miestelius, bandydamas suprasti gilų istorinį lūžį: kodėl Lietuvoje – šalyje, turinčioje turtingą, giliai susipynusią žydų ir lietuvių istoriją, – daugelis lietuvių po 1940 m. sovietų okupacijos ėmė laikyti žydus išdavikais? Kaip šis suvokimas išsivystė į varomąją jėgą, lėmusią Lietuvos žydų persekiojimą ir masines žudynes po vokiečių invazijos 1941 m. birželio 22 d.? Kaip šimtmečius gyvuojanti litvakų istorija vos per kelis mėnesius žiauriai baigėsi masiniuose kapuose?
Filmo peržiūroje dalyvaus Lietuvos istorijos instituto mokslo darbuotojas, istorikas dr. Stanislovas Stasiulis, kuris pakomentuos filmo tematikos klausimais.
Renginį organizuoja – Palangos žydų bendruomenė kartu su Tarptautine komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti. Renginio partneris – Palangos miesto savivaldybė.
Maloniai kviečiame dalyvauti! Renginys – nemokamas. Apie jūsų dalyvavimą prašome pranešti el. paštu: ingrida.vilkiene@lrv.lt