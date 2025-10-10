Palydėdami besibaigiančią savaitę kviečiame pažiūrėti LRT laidą „Menora“ ir prisiminti nepaprastai šviesų ir jautrų renginį – Kaune atidengtą atminimo lentą žydų gelbėtojams ir Pasaulio tautų teisuoliams Sofijai Kymantaitei-Čiurlionienei, jos dukrai Danutei Čiurlionytei-Zubovienei ir jos vyrui Vladimirui-Vladžiui Zubovui.
Tegul iš ekrano sklindantis gerumas užpildo jjaukumu jūsų Šabatą.
Shabbat Shalom!
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000493037/kaune-atidengta-nauja-memorialine-lenta-pasaulio-tautu-teisuoliams