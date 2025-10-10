Prisimintos tragiškos Palangos žydų – moterų, vaikų ir pagyvenusiųjų – žudynės Kunigiškių miške

Šiandien pagerbtas tragiškas Palangos žydų: moterų, vaikų ir pagyvenusiųjų prieš 84-erius metus įvykdytų žudynių Kunigiškių miške atminimas. Žudynių ir kapo vietoje Palangos žydų bendruomenės pirmininkas Vilius Gutmanas kartu su Palangos miesto savivaldybės Kultūros skyriaus specialistais, vedėju Robertu Trautmanu ir Janina Baluže uždegė atminimo žvakeles ir padėjo akmenėlius.
Parengė Mindaugas Surblys
XIX amžiaus pabaigoje žydai Palangoje gyveno aktyvų visuomeninį gyvenimą. Palangos žydai savo veiklos kryptimi mažai skyrėsi nuo kitų regiono štetlų žydų – užsiėmė prekyba ir amatais, tačiau dėl Palangos – miesto prie Baltijos jūros – specifikos Palangos žydų prekeiviai ir amatininkai pradėti glaudžiai sieti su gintaro apdirbimu ir pardavimu. Tarpukariu žydai užėmė pareigas Palangos valsčiaus taryboje, vėliau ir miesto administracijoje. Palangoje veikė žydų smulkaus kredito bankas, hebrajų pradžios mokykla, religinė mokykla – chederis, Didžioji ir Mažoji sinagogos, žydų restoranas „Košer“. Žydai Palangoje buvo ir kurortinių verslų, tokių kaip nuomos, gydyklų, pensionų pirmeiviai.
1941 m. birželio 22 d. Palangą užėmus Trečiojo Reicho karinėms pajėgoms, tą pačią dieną nukentėjo vaikų pionierių stovyklą, kurioje didžioji dalis buvo žydų vaikai. Birželio 26 d. moterys, vaikai ir pagyvenusieji buvo kalinami vienoje iš Palangos sinagogų. Po kelių dienų jie perkelti į buvusį Valteriškės (dab. Vilimiškės) kaimą, kuriame buvo įkurtas laikinasis getas.
Tų pačių metų spalio 11 d. laikinasis getas pradedamas likviduoti. Žydėms su vaikais ir pagyvenusiesiems pranešta, kad bus vežami į kitą getą, esantį šalia Darbėnų. Liepta atiduoti brangiausius su savimi turėtus daiktus: pinigus, brangenybes. Spalio iš 11 d. į 12 d. naktį iš Valteriškių grupėmis (po 30 žmonių) sunkvežimiais buvo išvežti į Kunigiškių mišką, kuriame nužudyti. Žudynes pagal Tilžės ir Memelio (Klaipėdos) SD ir Gestapo nurodymą organizavo bei įvykdė Kretingos apskrities, Palangos valsčiaus ir Palangos miesto policininkų dalis (įvairiose žudynių stadijose dalyvavo ne mažiau kaip 50 egzekutorių). Žudynės vyko naktį, degant sunkvežimių žibintams, ir užsibaigė paryčiais. Iš viso nužudyta apie 200 Palangos žydų bendruomenės moterų, vaikų ir pagyvenusiųjų.
1991 m. žydų žudynių vietoje pastatytas memorialinis paminklas, ant kurio jidiš, hebrajų ir lietuvių kalbomis užrašyta: „Šioje vietoje hitlerininkai ir jų vietiniai talkininkai 1941 m. žiauriai nužudė 200 žydų“.
Žudynių vieta ir kapas yra 1,1 km į rytus nuo Liepojos plento (A13 – magistralinis kelias). Vykstant žudynių vietos ir kapo link, yra pastatyti du lordo G. Džanerio marmuriniai, su šešiakampe Dovydo žvaigžde, stulpai (stelos), nurodantys žudynių vietos kryptį ir atstumą (700 metrų ir 100 metrų). 2015 m. birželio 18 d. žudynių vieta ir kapas įregistruoti LR kultūros vertybių registre (unikalus objekto kodas – 10992).
Vilius Gutmanas, Palangos žydų bendruomenės pirmininkas: „Ši vieta – nebylus liudijimas apie nekaltų žmonių kančias ir žiaurumo mastą. Čia buvo nužudytos moterys, vaikai ir senoliai vien todėl, kad buvo žydai. Mūsų pareiga – saugoti šią atmintį ir perduoti ją ateities kartoms, kad ji niekada neišblėstų. Nuoširdžiai dėkoju Palangos savivaldybei už nuolatinį palaikymą ir pagarbą šiai istorijai.“