LŽB reiškia užuojautą išpuolio Mančesteryje aukoms ir Didžiosios Britanijos žydų bendruomenei

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė yra sukrėsta įvykių Mančesteryje ir reiškia nuoširdžią užuojautą aukų artimiesiems bei visai Didžiosios Britanijos žydų bendruomenei.
„Šis žiaurus išpuolis dar kartą primena mums apie pavojų, kurį kelia vis giliau visuomenėje įsišaknijanti neapykanta ir antisemitizmas. Prieš 80 metų Europos žydai jau patyrė, kuo tai gali baigtis – Holokausto metu buvo išžudyti 96 proc. Lietuvos žydų. Blogis dažnai prasideda nuo mažų, iš pirmo žvilgsnio nereikšmingų smulkmenų – abejingumo, į šoną nusuktų akių, todėl babar turime būti ypatingai budrūs ir neleisti, kad istorija pasikartotų“, – sako Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės pirmininkė, advokatė Faina Kukliansky.
Meldžiamės už išpuolio aukas ir linkime stiprybės bei ištvermės visiems, kovojantiems su neapykanta.