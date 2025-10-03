Švenčionių r. žydų bendruomenės naujienos

Rugsėjo 23-ioji – Lietuvos žydų genocido aukų atminimo diena. Pabradės „Žeimenos“ gimnazijos IIb gimnazinės klasės mokiniai, kartu su istorijos mokytoju J. Stundža, vyko aplankyti paminklo Pabradės žydams, žuvusiems nuo nacistų ir jų pakalikų rankų 1941 m.
Į ceremoniją buvo pakviestas Švenčionių rajono žydų bendruomenės pirmininkas Moisejus Šapiro. Ši išvyka buvo labai prasminga, ji padėjo geriau suprasti praeities skaudulius ir išsaugoti atmintį ateities kartoms.
Lietuvos žydų genocido dienos minėjimo renginys Švenčionyse / Žeimenos gimnazijos nuotr.