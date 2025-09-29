Šiaulių krašto žydų bendruomenė ir Šiaulių Gegužių progimnazija paminėjo Lietuvos žydų genocido aukų atminimo dieną

Rugsėjo 23 d. minima Lietuvos žydų genocido aukų atminimo diena. Tai buvo vienas skaudžiausių bei tragiškiausių smūgių XX amžiaus istorijoje, kai 1943 m. rugsėjo 23 d. buvo sunaikintas Vilniaus žydų getas ir Lietuva visam laikui neteko tūkstančių savo šalies piliečių.
Lietuvos žydų genocido aukų atminimo diena Šiauliuose / Organizatorių nuotr.
1941 m. vasarą, naciams okupavus Lietuvą, prasidėjo masinis žydų persekiojimas ir žudymas. Žmonės buvo suimami gatvėse, uždaromi į getus, žudomi masinių žudynių vietose.
Tų pačių metų rugsėjo 6 d. buvo įkurtas Vilniaus getas. Iš maždaug 50 tūkst. Vilniaus geto kalinių, nacių okupacijos pabaigos sulaukė tik apie 2-3 tūkst. Vilniaus žydų, dauguma jų nužudyti Paneriuose.
Lietuvos žydų genocido aukų atminimo diena Šiauliuose / Organizatorių nuotr.
Iki karo Lietuvoje gyveno apie 208 tūkst. žydų. Iš viso nacių okupacijos Lietuvoje metu buvo sunaikinta apie 195-196 tūkst. Lietuvos žydų.
Kaip ir kiekvienais metais, šią skausmingą dieną Šiaulių krašto žydų bendruomenės nariai susirinko pagerbti žuvusiuosius prie 1941-1944 m. vokiečių administracijos įsteigto Šiaulių geto vartų stovinčio paminklinio akmens. Pagerbimo ceremonijoje kartu su bendruomenės nariais dalyvavo ir rabino Šolom Ber Krinskio sūnūs.
Lietuvos žydų genocido aukų atminimo diena Šiauliuose / Organizatorių nuotr.
Aukų atminimas buvo pagerbtas tylos minute. Prie paminklinio akmens buvo uždegtos atminimo žvakutės, padėti gėlių krepšeliai, akmenukai. Vėliau Šiaulių krašto žydų bendruomenės nariai pagerbė ir padėkojo už išgelbėtas gyvybes žydų gelbėtojams Pasaulio Tautų teisuolių skvere.
Labai džiaugiamės, kad Lietuvos žydų genocido aukų atminimo diena yra minima ir mokyklose. Šiemet Šiaulių Gegužių progimnazijos mokiniai minėjo šią dieną labai jautriai. Jie sužinojo Šiauliuose esančius atminimo ženklus ir ant mažų akmenėlių hebrajų ir lietuvių kalbomis užrašė žydiškus vardus. Vėliau akmenukus sudėjo prie Šiaulių geto vartų paminklinio akmens. Tai simbolis, kad žmonės ir jų vardai neturi būti pamiršti.