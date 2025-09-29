Roš Hašana šventė Šiaulių krašto žydų bendruomenėje

Šiaulių krašto žydų bendruomenės nariai tradiciškai kartu pasitiko žydų Naujuosius 5786-uosius metus.
Susirinkusieji į Roš Hašana šventę džiaugėsi skambiomis žydiškomis melodijomis, kurias kaip visada dovanojo Šiaulių krašto žydų bendruomenės narys Vadimas Kamrazeris, bendravo, mėgavosi malonia ir jaukia atmosfera bei vienas kito draugija.
Šiaulių krašto žydų bendruomenė sveikina visus savo draugus bei bičiulius su Naujaisiais 5786-aisiais metais ir linki laimės, džiaugsmo, sveikatos, ramybės bei taikos!
Dalinamės įamžintomis akimirkomis iš Šiaulių krašto žydų bendruomenės Roš Hašana šventės.