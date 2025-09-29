Penktasis tarptautinis Nechamos Lifšicaitės vokalistų konkursas

Jau penktąjį kartą 2025 m. spalio 26-30 d. tarptautinis Nechamos Lifšicaitės vokalistų konkursas suburs talentingiausius jaunus atlikėjus iš Lietuvos ir užsienio. Pasaulinio lygio jidiš dainininkės, vadinamos Žydų lakštingalos, vardo konkurse, įprasminamas Nechamos Lifšicaitės atminimas – jaunieji menininkai kviečiami populiarinti žydų vokalinę muziką, atrasti įvairiausias muzikos kompozicijas bei plėtoti tarptautinį kūrybinį bendradarbiavimą.
Laukia išskirtina muzikinė kelionė – senosios tradicijos susitiks su jaunatvišku polėkiu, konkursas skirtas dainininkams nuo 10 iki 35 metų amžiaus. Per keturis vakarus nuskambės klasikinės žydiškos melodijos, kūriniai hebrajų kalba bei jidiš dainos, perteikiančios šimtmečių istorijas, emocijas ir kultūrą. Konkurso organizatorių iniciatyva, šiais metais vyks ir vokalo meistriškumo kursai – patirtimi dalinsis Vienoje, Austrijoje reziduojanti prof. Claudia Visca (Vienos muzikos ir atlikimo menų universitetas) ir vokalo mokytoja Sofia Mazar (Jeruzalės muzikos ir šokio akademija, Naujoji Izraelio opera).
Komisijos dėka bus atrasti perspektyviausi jauni atlikėjai, gebantys įkvėpti klausytojus ir suteikti naują gyvybę žydiškai muzikai. Jidiš konkurso vertinimo komisija: Rafailas Karpis (pirmininkas), Faina Kukliansky, Marija Krupoves-Berg, prof. Claudia Visca (Austrija), prof. Bogdan Makal (Lenkija). Vokalistų konkurso vertinimo komisija: pirmininkas prof. Deividas Staponkus (Lietuva), prof. Claudia Visca (Austrija), Pavel Mazar (Izraelis), Eva Ben Zvi (Izraelis), prof. Bogdan Makal (Lenkija), prof. Irena Laurušienė (Lietuva). „Šis konkursas – daugiau nei muzika. Tai tiltas tarp praeities ir ateities, tarp tradicijos ir jaunatviško kūrybiškumo. Kiekviena jidiš daina – tai istorija, kurią jaunieji atlikėjai perteikia savaip, suteikdami jai naują kvėpavimą. Didžiuojamės, kad galime suburti tokius talentus ir pristatyti juos Lietuvai bei pasauliui“ – konkurso organizatorius Elijus Romanovas.
Kviečiame į konkurso renginius, įėjimas laisvas. 2025 m. spalio 26 d. 15 val. Lietuvos žydų bendruomenės salėje – Tarptautinis jidiš dainų konkursas. Spalio 27 d. 13 val. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos II rūmuose – Tarptautinis Nechamos Lifšicaitės Jaunųjų dainininkų konkursas. Spalio 27 d. 14 val. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos II rūmuose – Tarptautinio Nechamos Lifšicaitės vokalistų konkurso II turas. Spalio 28 d. 18 val. Lietuvos žydų bendruomenės salėje – konkurso dalyvių koncertas. Spalio 29 d. 11 val. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos J. Karoso salėje – prof. Claudia Visca (Austrija) ir Sofia Mazar (Izraelis) profesinio meistriškumo kursai. Spalio 30 d. 18 val. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos I rūmuose – Tarptautinio Nechamos Lifšicaitės vokalistų konkurso III turas (finalas), dalyvauja Šv. Kristoforo kamerinis orkestras (meno vadovas ir vyr. dirigentas Modestas Barkauskas). Komisijos vertinimo metu klausytojai bus kviečiami išgirsti jidiš dainų ir jaunųjų dainininkų konkurso laureatų koncerto.
Konkurso organizatorius: VšĮ „Pro partners“, Tarptautinio Nechamos Lifšicaitės vokalistų konkurso Paramos fondas. Finansuoja: Lietuvos kultūros taryba, Nechama Lifshitz šeima, Vilniaus miesto savivaldybė, Geros valios fondas.