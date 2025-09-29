Jom Kipuro maldos Vilniaus Choralinėje sinagogoje

Šį trečiadienį pasitiksime Jom Kipurą – didžiausią ir svarbiausią žydų religinę šventę. Atpirkimo ir apsivalymo nuo nuodėmių dieną. Nesvarbu, kiek labai žydas yra tikintis, per Jom Kipurą nė vienas nerizikuoja keliauti, praustis ar valgyti. Šią šventę būtina pasitikti teisingai, todėl dalijamės maldų Vilniaus Choralinėje sinagogoje laikais.
Trečiadienis, spalio 1 d.:
18:30 Kol Nidrei
19:00 Maariv
Ketvirtadienis, spalio 2 d.:
10:00 Šacharit
12:00 Jizkor
12:30 Musaf
17:45 Mincha
18:30 Neila
19:45 Maariv