Šviežios chalos kiekvieną penktadienį!

Nors po rekonstrukcijos dar tik ruošiamės kavinės, kuri nuo šiol vadinsis “Pylimo 4”, atidarymui, daugelis iš jūsų jau mėgavotės jos gamintu maistu „Šabo meno“ susibūrimuose.
Taigi, išgirdome jūsų pageidavimus ir džiaugiamės galėdami pasiūlyti užsisakyti maisto jau dabar – “Pylimo 4” priima šviežiai keptų chalų užsakymus, kad galėtumėte jomis mėgautis per Šabą su draugais ir šeima.
Chalas kepsime kiekvieną penktadienį.
Įprasta vienos pynės kaina – 7 eurai.
Rėmėjo kaina – 10 eurų. Ši papildoma parama priartina mūsų tikslą – kuo greičiau atverti kavinės duris ir pakviesti jus užsukti.
Dėkojame, kad padedate sukurti jaukią, mums visiems patogią erdvę.
Užsakymus priimame iki kiekvienos savaitės ketvirtadienio 20:00 val.
el. paštu: gut.shabbos.vilnius@gmail.com
Apmokėjimas ir atsiėmimas vyks “Pylimo g. 4” penktadienį nuo 16:00 iki 19:00 val.
Mažas chalos kąsnelis – didelis džiaugsmas visiems!