Lietuvos žydų genocido atminimo dienos minėjimas Paneriuose

Vakar Paneriuose buvo paminėta Lietuvos žydų genocido aukų diena. Vainikus ir gėles prie paminklo dėjo Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės, Seimo, Vyriausybės, užsienio diplomatinių atstovybių vadovai ir atstovai.
Renginyje skambėjo jaudinančios buvusio Vilniaus geto kalinio, gydytojo ir poeto Sergejaus Korablikovo – Kovarskio eilės ir nuostabiai ansamblio „Duodeco“ bei Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazijos mokinių atliekama muzika.
Minėjime kalbą sakė Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės pirmininkė, advokatė Faina Kukliansky / Seimo kanceliarijos autoriaus Martyno Ambrazo nuotr.
Šis minėjimas tapo istoriniu, nes pirmą kartą Paneriuose maldą mirusiems, kartu su Vilniaus Choralinės sinagogos kantoriumi Shmueliu Yatomu, kalbėjo Vokietijos Bundesvero rabinas, šiuo metu misiją NATO priešakinių pajėgų bataliono kovinėje grupėje Rukloje atliekantis rabinas Elisch Mendel (Oleg) Portnoy.
Pirmą kartą Paneriuose maldą mirusiems, kartu su Vilniaus Choralinės sinagogos kantoriumi Shmueliu Yatomu, kalbėjo Vokietijos Bundesvero rabinas, šiuo metu misiją NATO priešakinių pajėgų bataliono kovinėje grupėje Rukloje atliekantis rabinas Elisch Mendel (Oleg) Portnoy / Seimo kanceliarijos autoriaus Martyno Ambrazo nuotr.
Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės pirmininkė Faina Kukliansky susirinkusiems perskaitė išvakarėse jųdviejų su Seimo nariu, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo akto signataru Emanueliu Zingeriu išplatintą atvirą laišką LR Prezidentui Gitanui Nausėdai, kuriame išreiškė susirūpinimą dėl to, kad Lietuvos žydų paveldo klausimus sprendžiančią Kultūros ministeriją buvo nuspręsta patikėti atvirai antisemitinėmis pažiūromis garsėjančio pirmininko valdomos partijos atstovui.
Minėjime dalyvavo Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazijos vaikai / Seimo kanceliarijos autoriaus Martyno Ambrazo nuotr.
„Šiandien socialiniame tinkle Facebook“ gavau žinutę: „Zydas juodas barzda ruda nėr pasaulį tokio brudo jeigu žydą aš sutikau tai jam kulka į kakta suvariciau“, – gautą žinutę citavo F. Kukliansky. – Jeigu nesustosime, taip ir bus. Taigi, aš prašau jūsų visų ne tik pagerbti čia gulinčius nužudytus žmones, nes stovime ant kruvinos žemės. Bet ir pagalvoti apie mūsų valstybės ateitį ir apie tai, ką mes turime daryti, kad daugiau tai nepasikartotų“.
https://youtube.com/shorts/LcoTYvxV9Ms?feature=share
Ansamblis „Duodeco“ bei Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazijos mokinai atlieka Vilniaus geto himną.
Lietuvos žydų genocido atminimo dienos minėjimo akimirkos – Seimo kanceliarijos autoriaus Martyno Ambrazo ir Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės nuotraukose.